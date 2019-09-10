Безпілотний форсаж: сплячий водія Tesla мчав на швидкості 100 км/год на автопілоті

У США на платній автостраді Massachusetts Turnpike водій електрокара Tesla заснув за кермом і їхав на автопілоті тривалий час. Про це повідомляє очевидець події, Дакота Рендалл, який опублікував відео з подією у себе в Twitter.

"Якийсь хлопець буквально заснув під час руху по Mass Pike (відмінне для цього місце). Tesla круті, а?" - він підписав відео.

На кадрах, знятих на швидкості до 100 км/год у штаті Массачусетч, видно, що водій уперся підборіддям у груди і спить, поки його автомобіль впевнено мчить по трасі в режимі автопілота.

Нижче під постом Рендалла Tesla відповіли, що більшість таких відео всього лише спеціально підлаштовані пранки. Вони заявили, що на високих швидкостях водій отримує звукове попередження, якщо його руки знаходяться не на кермі протягом 30 або менше секунд.

Але Рендал переконаний, що це не було обманом і людина дійсно заснув.

Система автопілота Tesla має розширені функції безпеки, однак у компанії підкреслюють, що вона не для того, щоб спати за кермом і взагалі не звертати уваги на оточуючу обстановку.

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