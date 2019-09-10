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Силові структури 2019-09-10T11:45:02+03:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики 13 раз обстріляли позиції ЗСУ і поранили військовослужбовця

На Донбасі бойовики 13 раз обстріляли позиції ЗСУ і поранили військовослужбовця

ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news

9 вересня бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один український військовий отримав поранення.

Про це повідомляє штаб ООС.

Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських військових із забороненого мінськими угодами калібрів зброї, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Противник вів обстріли неподалік Водяного, Новотроїцького, Авдіївки, Опитного, Павлополя, Зайцевого, Троїцького та Причепилівки.  

З початку поточної доби порушень режиму тиші не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, український військовий отримав бойову травму на Донбасі.

Кількістьворожих обстрілів зросла.

Раніше бойовики били з гранатометів і кулеметів по позиціях українських військових.

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