На Донбасі бойовики 13 раз обстріляли позиції ЗСУ і поранили військовослужбовця

9 вересня бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один український військовий отримав поранення.\r\nПро це повідомляє штаб ООС.\r\nЗбройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських військових із забороненого мінськими угодами калібрів зброї, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.\r\nПротивник вів обстріли неподалік Водяного, Новотроїцького, Авдіївки, Опитного, Павлополя, Зайцевого, Троїцького та Причепилівки. \r\nЗ початку поточної доби порушень режиму тиші не зафіксовано.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, український військовий отримав бойову травму на Донбасі.\r\nКількістьворожих обстрілів зросла.\r\nРаніше бойовики били з гранатометів і кулеметів по позиціях українських військових.