Государство купит квартиры в Киеве освобожденным политзаключенным из Крыма

Четырем крымским политзаключенным, которые после обмена пленными вернулись в Украину из российских тюрем, государство обещает предоставить бесплатное жилье в Киеве - об Олегу Сенцову, Александру Кольченко, Владимиру Балуху и Артуру Панову.

Об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила в эфире "Громадського".

"Мы сейчас работаем с Офисом президента по приобретению квартир для Сенцова, Кольченко, Балуха и Панова", - уточнила Денисова.

По ее словам, речь идет о жилье в Киеве. Все четверо согласны остаться в городе, хотя бы потому, что в Крым вернуться они не могут.

"Мы сначала спросили, что они хотели бы, с кем жить, выяснили состав семей и все это передали в Офис президента", - пояснила омбудсмен.

Конкретных сроков предоставления жилья она пока назвать не может.

"Мы всю информацию передали (в Офис президента - Ред.), я думаю это будет в ближайшее время сделано", - резюмировала Денисова.

Как сообщали Українські Новини, 7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.

Также освобожденные политзаключенные рассказали, чем планируют заняться.

Так, Александр Кольченко заявил, что не подписывал прошение о помиловании, которое ему предложили написать в СИЗО Москвы. А Олег Сенцов заявил, что до победы еще очень далеко, но она обязательно будет на стороне Украины.