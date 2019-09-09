МВФ намерен рассмотреть кандидатуру Георгиевой для назначения директором-распорядителем

Исполнительный совет Международного валютного форда (МВФ) намерен рассмотреть кандидатуру Кристалины Георгиевой для назначения на должность директора-распорядителя.Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВФ, передают Українськi Новини."Срок для выдвижения кандидатур на должность следующего директора-распорядителя истек в пятницу, 6 сентября. Один кандидат, госпожа Кристалина Георгиева, гражданка Болгарии, в настоящее время являющаяся главным исполнительным директором Всемирного банка, подтвердила свое согласие на рассмотрение своей кандидатуры", - сказано в нем.Исполнительный совет проведет встречи между кандидатом и исполнительными директорами.Согласно сообщению, совет намерен завершить отбор до 4 октября.Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк ожидает приезд в Украину миссии Международного валютного фонда 9-15 сентября.Фактические темпы роста экономики в I квартале 2019 соответствовали оценке Национального банка.\r\nРанее Кабмин утвердил среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019-2022 годы.\r\nТакже стало известно, что Украина выплатила последний платеж МВФ по программе stand by.