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  • МВФ намерен рассмотреть кандидатуру Георгиевой для назначения директором-распорядителем
09 сентября 2019, понедельник, 23:43 46
Мир 2019-09-09T23:44:31+03:00
Українські Новини
МВФ намерен рассмотреть кандидатуру Георгиевой для назначения директором-распорядителем

МВФ намерен рассмотреть кандидатуру Георгиевой для назначения директором-распорядителем

МВФ. Фото: zn.ua
МВФ. Фото: zn.ua

Исполнительный совет Международного валютного форда (МВФ) намерен рассмотреть кандидатуру Кристалины Георгиевой для назначения на должность директора-распорядителя.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВФ, передают Українськi Новини.

"Срок для выдвижения кандидатур на должность следующего директора-распорядителя истек в пятницу, 6 сентября. Один кандидат, госпожа Кристалина Георгиева, гражданка Болгарии, в настоящее время являющаяся главным исполнительным директором Всемирного банка, подтвердила свое согласие на рассмотрение своей кандидатуры", - сказано в нем.

Исполнительный совет проведет встречи между кандидатом и исполнительными директорами.

Согласно сообщению, совет намерен завершить отбор до 4 октября.

Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк ожидает приезд в Украину миссии Международного валютного фонда 9-15 сентября.

Фактические темпы роста экономики в I квартале 2019 соответствовали оценке Национального банка.

Ранее Кабмин утвердил среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019-2022 годы.

Также стало известно, что Украина выплатила последний платеж МВФ по программе stand by

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