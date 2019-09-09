МВФ намерен рассмотреть кандидатуру Георгиевой для назначения директором-распорядителем

Исполнительный совет Международного валютного форда (МВФ) намерен рассмотреть кандидатуру Кристалины Георгиевой для назначения на должность директора-распорядителя.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВФ, передают Українськi Новини.



"Срок для выдвижения кандидатур на должность следующего директора-распорядителя истек в пятницу, 6 сентября. Один кандидат, госпожа Кристалина Георгиева, гражданка Болгарии, в настоящее время являющаяся главным исполнительным директором Всемирного банка, подтвердила свое согласие на рассмотрение своей кандидатуры", - сказано в нем.



Исполнительный совет проведет встречи между кандидатом и исполнительными директорами.



Согласно сообщению, совет намерен завершить отбор до 4 октября.



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