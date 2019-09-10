Гривня знову злетіла в ціні: курс валют на 10 вересня

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 вересня, на 5,94 коп. до 25,0266 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9 вересня, на 22,46 коп. до 25,0860 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3092,894\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2502,6567\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2527,8597\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n233,9786\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n3,8168\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2761,1811\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 12 коп. в понеділок зміцнився на 10 коп. до 24,96 UAH\/USD.\r\nТакож у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 6 вересня на 6,81 коп. до 25,2517 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 8,85 коп. до 24,9311 UAH\/USD.\r\nКрім того, експерти вважають, що курс долара почне стабільно зростати восени.