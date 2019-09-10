Гривня знову злетіла в ціні: курс валют на 10 вересня

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 10 вересня, на 5,94 коп. до 25,0266 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9 вересня, на 22,46 коп. до 25,0860 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3092,894 100 доларів США 2502,6567 100 швейцарських франків 2527,8597 1000 ієн 233,9786 10 російських рублів 3,8168 100 євро 2761,1811

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в п'ятницю на 12 коп. в понеділок зміцнився на 10 коп. до 24,96 UAH/USD.

Також у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 6 вересня на 6,81 коп. до 25,2517 UAH/USD, курс купівлі знизився на 8,85 коп. до 24,9311 UAH/USD.

Крім того, експерти вважають, що курс долара почне стабільно зростати восени.