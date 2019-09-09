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09 вересня 2019, понеділок, 20:17 195
Політика 2019-09-10T01:15:02+03:00
Українські Новини
Прем'єр Гончарук перед призначенням зустрічався з Коломойським

Прем'єр Гончарук перед призначенням зустрічався з Коломойським

Ігор Коломойський
Ігор Коломойський

За тиждень до призначення прем'єр-міністром України Олексій Гончарук зустрічався з олігархом Ігорем Коломойським.

Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу "UN - сливи та груші".

"Отже, за даними наших джерел, десь за тиждень до свого призначення новоспечений прем'єр-міністр України Олексій Гончарук зустрівся з олігархом Ігорем Коломойським в його ж лігві на Володимирській в БЦ "Міленіум"", - йдеться в ньому.

Повідомляється, що зустріч тривала близько години.

"Суті тет-а-тет ми не знаємо, але очевидно, що це було, так би мовити, співбесіда майбутнього прем'єр-міністра. І це на тлі того, наскільки ми пам'ятаємо, що сам Гончарук заявляв про відсутність будь-яких зв "язків з олігархами", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Коломойський і Порошенко зустрічалися в Києві недавно, після завершення виборчої кампанії.

Ігор Коломойський вважає, що депутати від "Слуги народу" точно будуть "бл*дова".

Також Коломойський розповів, чому не приїхав привітати Володимира Зеленського з інавгурацією.

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