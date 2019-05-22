Коломойский рассказал, почему не приехал поздравить Зеленского с инаугурацией

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что не ездил поздравлять Президента Владимира Зеленского с инаугурацией, потому что не желал отвечать на вопросы журналистов, которые могли последовать при этом визите. Об этом Коломойский рассказал в интервью "Украинской правде".\r\n"Ну какой смысл? Во-первых, сразу большое количество журналистов, много ненужных вопросов. И это только ради того, чтобы потом объяснять, что я по-человечески хотел поздравить", - сказал Коломойский.\r\nТак, Коломойский сообщил, что поздравил Зеленского со вступлением в должность Президента Украины через SMS-сообщение.\r\nКак сообщали Українські Новини, Коломойский заявил, что расследование ФБР против него "ничем не закончится".\r\nТакже Коломойский не получил приглашение на инаугурацию Зеленского.