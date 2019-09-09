Джемилев назвал обмен пленными капитуляцией

Лидер крымских татар считает, что освобождение 35-ти украинцев из российских тюрем обошлось великой ценой.

Свое мнение по субботнему обмену Мустафа Джемилев озвучил в эфире телеканала ATR, пишет Информационный портал Харьковской правозащитной группы.

"Обмен очень несправедлив. И вообще, [вы] знаете мою точку зрения по обмену с таким режимом, как путинский режим: сегодня освободили несколько десятков человек, а завтра Путин может в десять раз больше набрать. А где мы найдем еще столько пленных, которых будем менять на наших соотечественников?" - сказал он.

Джемилев считает, что обмен свидетеля по делу о сбитом MH17 Владимира Цемаха обернется ухудшением отношений Украины с Западом, и стоило сначала поинтересоваться мнением политзаключенных об освобождении их на таких условиях.

"То, что обменяли очень важного свидетеля по Боингу - это [означает, что] мы существенно испортим наши отношения с Нидерландами, с Европарламентом: десятки депутатов Европарламента обращались с просьбой не делать этого, не выдавать этого очень важного свидетеля. Что мы имеем сейчас? недоверие к нам. А завтра еще несколько десятков человек арестуют - как мы их будем менять?

Знаете, прежде чем менять, вот если бы я там сидел вместо Сенцова, - они должным бы меня спросить: "Вот мы хотим такой обмен, вы согласны освободиться такой ценой?". Я бы, например, категорически сказал: "Не надо мне такой свободы. Интересы государства, интересы общества, - все же значительно выше". Не для этого Сенцов садился в тюрьму, не для этого такие люди как Балух, Кольченко - действительно патриоты своей страны, пожертвовали своей свободой, а возможно и жизнью".

Также Мустафа Джемилев выразил сожаление по поводу того, что среди 35-ти заявленных есть только один крымский татарин (Эдем Бекиров), хотя в России большинство политзаключенных - граждан Украины являются крымскими татарами.

"Не мы (представители крымскотатарского народа, - ред.) составляли списки. Конечно, должна была быть какая-то пропорция ... Но спасибо, что хотя бы одного освободили. Однако, если брать в целом количество заключенных, то крымские татары составляют примерно 70% всех заключенных".

Джемилев раскритиковал политику Президента Зеленского об отношениях с Россией, подчеркивая, что "с Путиным нет смысла договариваться".

"Если он говорит, что он освободит и других, он может гарантировать, что Путин в десять раз больше не наберет заключенных. Как он их будет освобождать? Мне вот кажется, что мы идем к тому, что, Зеленский то сказал, что хочет мира любой ценой. А вот этот обмен мне очень напоминает капитуляцию.

Как можно договариваться с таким человеком, который грубо попирает все международные нормы? Здесь единственный путь - всем мировым сообществом настаивать, чтобы [заложники] были безоговорочно освобождены. Есть решение гамбургского трибунала (Международный трибунал ООН по морскому праву, - ред.) По 24-х наших моряках. Какие могут быть здесь обмены?".

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Как сообщали Українські Новини, на пресс-конференции в аэропорту, после освобождения пленных, Владимир Зеленский рассказал, что были также достигнуты договоренности с Россией об отводе войск по всей линии разграничения. А второй этап обмена пленными подразумевает освобождение крымских татар,задержанных в России.