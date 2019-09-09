Вакарчук сманипулировал численностью своей фракции, чтобы застраховаться от возможного роспуска, - СМИ

Партия Святослава Вакарчука "Голос" не включила при создании фракции нескольких своих же депутатов. Это было сделано пленарным заседанием позже. "Страна" объяснила, почему такое решение не случайно и как от него выигрывают другие политические силы в парламенте.

На первой сессии Верховной Рады 9 созыва фракция партии “Голос” была зарегистрирована в количестве 17 депутатов.

Народные депутаты Ольга Стефанишина (№10 в списке “Голоса”), Инна Совсун (№16) и Галина Васильченко, избранная от “Голоса” по мажоритарному округу во Львовской области, остались неожиданно за “бортом” фракции. Но в внефракционном статусе они все равно сидели в гуще депутатов от “Голоса”. В состав фракции все три депутата вошли на втором пленарном заседании 3 сентября.



Депутат Совсун и глава пресс-службы партии Ярема Дух охарактеризовали произошедшее как "чисто технический вопрос" без уточнений.



На самом деле численность самой маленькой фракции - это важная величина во внутренних раскладах Рады. Именно ее берут во внимание при создании депутатских групп, имеющих права фракций. Согласно регламенту Верховной Рады, количество человек в таком парламентском объединении не может быть меньше, чем в наименьшей фракции, сформированной на протяжении первой сессии.



И если в других фракциях окажется меньше депутатов, чем в самой маленькой, они тоже окажутся под угрозой роспуска.

Это позволит другим малым фракциям в Раде - “Европейской солидарности” (27 депутатов), “Батькивщине” (24 депутатов) и депутатской группе “За будущее” (ЗБ, 22 депутата) менее опасаться выхода народных депутатов (как, кстати, и самому “Голосу”). Актуально это даже более для ЗБ, составленной из победителей в мажоритарных округах, а значит, не попадающих под действие императивного мандата.



“Логика такая, что в этой группе на момент создания не было уверенности в нужном количестве депутатов (то есть 20-ть, исходя из общего числа депутатов от “Голоса” - Ред.), и они могли попросить “Голос” не спешить включать во фракцию всех своих. Но это чистое предположение. Как и то, что кто-то мог попробовать сколотить еще одну депутатскую группу, что вполне возможно, исходя из числа оставшихся внефракционных самовыдвиженцев (34 депутата - Ред.). Но там, видно, вообще не срослось. Или это (финт “Голоса” - Ред.) вообще было сделано на будущее”, - сказал депутат восьмого созыва Александр Черненко.

Напомним, в четверг депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям.



Ранее Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность.



Также стало известно о календаре работы Верховной Рады до февраля.





