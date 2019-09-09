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09 сентября 2019, понедельник, 15:30 609
Экономика 2019-09-09T18:15:03+03:00
Українські Новини
Сжиженный газ снова подорожал после выходных

Сжиженный газ снова подорожал после выходных

Заправка. Фото: pixabay
Заправка. Фото: pixabay

Средние розничные цены на сжиженный газ СПБТ, который за последний месяц лета упал в цене до 11,70 гривен за литр, в понедельник, 9 сентября, по сравнению с пятницей, 6 сентября, повысились на 0,08%, или на 1 копейку до 11,90 гривны/литр.

Об этом говорится в мониторинге цен, проводимом компанией UPECO, передают Українські Новини.

С начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ понизились на 10,59% с 13,31 гривен/литр.

Средние розничные цены на 9 сентября:

Область СПБТ
Винницкая 11,89
Волынская 11,90
Днепропетровская 11,83
Донецкая 12,34
Житомирская 11,79
Закарпатская 11,76
Запорожская 11,78
Ивано-Франковская 11,94
Киев 11,88
Киевская 11,59
Кировоградская 11,89
Луганская 12,22
Львовская 12,11
Николаевская 12,09
Одесская 12,13
Полтавская 11,87
Ривненская 11,78
Сумская 11,73
Тернопольская 11,95
Харьковская 11,95
Херсонская 11,94
Хмельницкая 11,76
Черкасская 12,00
Черниговская 11,66
Черновицкая 11,70
Средняя цена* 11,90

* Средняя по Украине – без учета Крыма

Как сообщали Українські Новини, сжиженный газ продолжал падать в цене третий месяц подряд, опустившись до отметки 11,49 гривны/литр.

Ранее представитель Президента Владимира Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус заявил, что Кабмин расширил специальные пошлины на сжиженный газ, импортируемый трубопроводным транспортом из России.

А средние розничные цены на сжиженный газ СПБТ во вторник, 27 августа, по сравнению с пятницей, 23 августа, повысились на 0,5%, или на 6 копеек до 11,55 гривны/литр.

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