Сжиженный газ снова подорожал после выходных

Средние розничные цены на сжиженный газ СПБТ, который за последний месяц лета упал в цене до 11,70 гривен за литр, в понедельник, 9 сентября, по сравнению с пятницей, 6 сентября, повысились на 0,08%, или на 1 копейку до 11,90 гривны\/литр.\r\nОб этом говорится в мониторинге цен, проводимом компанией UPECO, передают Українські Новини.\r\nС начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ понизились на 10,59% с 13,31 гривен\/литр.\r\nСредние розничные цены на 9 сентября:\r\n\r\n\r\n\r\nОбласть\r\nСПБТ\r\n\r\n\r\nВинницкая\r\n11,89\r\n\r\n\r\nВолынская\r\n11,90\r\n\r\n\r\nДнепропетровская\r\n11,83\r\n\r\n\r\nДонецкая\r\n12,34\r\n\r\n\r\nЖитомирская\r\n11,79\r\n\r\n\r\nЗакарпатская\r\n11,76\r\n\r\n\r\nЗапорожская\r\n11,78\r\n\r\n\r\nИвано-Франковская\r\n11,94\r\n\r\n\r\nКиев\r\n11,88\r\n\r\n\r\nКиевская\r\n11,59\r\n\r\n\r\nКировоградская\r\n11,89\r\n\r\n\r\nЛуганская\r\n12,22\r\n\r\n\r\nЛьвовская\r\n12,11\r\n\r\n\r\nНиколаевская\r\n12,09\r\n\r\n\r\nОдесская\r\n12,13\r\n\r\n\r\nПолтавская\r\n11,87\r\n\r\n\r\nРивненская\r\n11,78\r\n\r\n\r\nСумская\r\n11,73\r\n\r\n\r\nТернопольская\r\n11,95\r\n\r\n\r\nХарьковская\r\n11,95\r\n\r\n\r\nХерсонская\r\n11,94\r\n\r\n\r\nХмельницкая\r\n11,76\r\n\r\n\r\nЧеркасская\r\n12,00\r\n\r\n\r\nЧерниговская\r\n11,66\r\n\r\n\r\nЧерновицкая\r\n11,70\r\n\r\n\r\nСредняя цена*\r\n11,90\r\n\r\n\r\n\r\n* Средняя по Украине – без учета Крыма\r\nКак сообщали Українські Новини, сжиженный газ продолжал падать в цене третий месяц подряд, опустившись до отметки 11,49 гривны\/литр.\r\nРанее представитель Президента Владимира Зеленского в Кабинете Министров Андрей Герус заявил, что Кабмин расширил специальные пошлины на сжиженный газ, импортируемый трубопроводным транспортом из России.\r\nА средние розничные цены на сжиженный газ СПБТ во вторник, 27 августа, по сравнению с пятницей, 23 августа, повысились на 0,5%, или на 6 копеек до 11,55 гривны\/литр.