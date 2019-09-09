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09 сентября 2019, понедельник, 08:39 651
Внешняя политика 2019-09-09T08:43:14+03:00
Українські Новини
Нетаньяху оконфузился, перепутав Бориса Ельцина и Бориса Джонсона: реакция соцсетей

Нетаньяху оконфузился, перепутав Бориса Ельцина и Бориса Джонсона: реакция соцсетей

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, который недавно посетил Украину, заявил на заседании кабинета в воскресенье, что он встретился с Борисом Ельциным во время визита в Лондон в выходные, перепутав его с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает Haaretz.

"Я вернулся из очень приятного визита в Лондон, где я встретился с премьер-министром Борисом Ельциным и министром обороны США", - сказал Нетаньяху в начале встречи.

Сотрудники кабинета быстро вступились, чтобы исправить его, предположив, что он имел в виду "Джонсона", а улыбающийся Нетаньяху ответил, сказав, что он просто проверяет, обращают они внимание.

Ельцин, скончавшийся в 2007 году, был первым президентом Российской Федерации между 1991 и 1999 годами. Срок Ельцина перекрыл первый срок премьер-министра Нетаньяху между 1996 и 1999 годами.

Джонсон выиграл гонку Консервативной партии, чтобы стать премьер-министром после того, как Тереза ​​Мэй подала в отставку в июне.

Соцсети быстро отреагировали на ляп Нетаньяху, наложив лицо Ельцина на плакат перед Ликудской кампанией, на котором Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом. Плакат, на котором написано "Нетаньяху, другая лига", был выдвинут для освещения дипломатического положения премьер-министра перед выборами Израиля 17 сентября.

Это не первый подобный конфуз Нетаньяху. В марте он заявил, что находится с официальным визитом в Афганистане, перепутав его с союзником Израиля, Азербайджаном.

В декабре Нетаньяху заявил, что его жена Сара находилась с официальным государственным визитом в Никарагуа, когда на самом деле она находилась в Гватемале.

Как сообщали Українські Новини, жена Нетаньяху по пути в Киев устроила скандал в самолете и бросила на землю хлеб-соль.

Позже Нетаньяху объяснил поведение своей жены в аэропорту Киева.

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