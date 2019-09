Нетаньяху оконфузился, перепутав Бориса Ельцина и Бориса Джонсона: реакция соцсетей

"Я вернулся из очень приятного визита в Лондон, где я встретился с премьер-министром Борисом Ельциным и министром обороны США", - сказал Нетаньяху в начале встречи.

Сотрудники кабинета быстро вступились, чтобы исправить его, предположив, что он имел в виду "Джонсона", а улыбающийся Нетаньяху ответил, сказав, что он просто проверяет, обращают они внимание.

Ельцин, скончавшийся в 2007 году, был первым президентом Российской Федерации между 1991 и 1999 годами. Срок Ельцина перекрыл первый срок премьер-министра Нетаньяху между 1996 и 1999 годами.

Джонсон выиграл гонку Консервативной партии, чтобы стать премьер-министром после того, как Тереза ​​Мэй подала в отставку в июне.

Соцсети быстро отреагировали на ляп Нетаньяху, наложив лицо Ельцина на плакат перед Ликудской кампанией, на котором Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом. Плакат, на котором написано "Нетаньяху, другая лига", был выдвинут для освещения дипломатического положения премьер-министра перед выборами Израиля 17 сентября.

Israeli @Twitter feed quick to respond. This one is by brilliant @yoavr pic.twitter.com/iYPy4zfrfI