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08 сентября 2019, воскресенье, 18:27 33
Америка 2019-09-08T20:00:02+03:00
Українські Новини
Госдеп США поприветствовал обмен пленными между Украиной и РФ

Госдеп США поприветствовал обмен пленными между Украиной и РФ

Соединенные Штаты приветствуют сообщение об освобождении 35 украинцев, удерживаемых Россией, в обмен на 35 заключенных, переданных Украиной, говорится в заявлении Государственного департамента США.

Как отмечается в заявлении, США последовательно призывали освободить 24 украинских моряков, задержанных Россией после нападения в ноябре 2018 года на украинские суда в Черном море возле Керченского пролива, а также Олега Сенцова и других политических заключенных.

"Мы призываем Россию немедленно освободить всех других украинцев, включая членов крымскотатарской общины, которые несправедливо заключены в тюрьму", - говорится в заявлении.

В Госдепе США заявили, что "рады видеть признаки более активного диалога между Россией и Украиной".

"Президент Зеленский четко заявил о своей приверженности достижению дипломатического урегулирования спровоцированного Россией конфликта на востоке Украины. Мы поддерживаем усилия президента Зеленского", - отмечается в заявлении.

Как сообщали Українськi Новини, в субботу Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что обмен пленными состоялся без изменения предварительных договоренностей с Президентом России Владимиром Путиным. Также были достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения.

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