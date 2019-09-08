Москалькова не предлагала Украине закрыть дела против обмененных пленных

Уполномоченная по правам человека России Татьяна Москалькова не обращалась к Украине с предложением закрыть уголовные производства против обмененных пленных.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в интервью интернет-изданию "BBC Украина", передают Українськi Новини.

"Я, как и вы, прочитала об этом (инициативе Москальковой) в новостях. Если она обратится официально и будет это предлагать, то мы будем этот вопрос рассматривать. Нужно обращение, ведь так можно говорить о чем угодно. Сегодня нет никаких предложений", - сказала она.

Денисова намерена продолжать работать над освобождением оставшихся в заключении в России 115 и 150 украинцев, которые указаны в переданном Москальковой списке.

В воскресенье российский обмудсмен заявила о необходимости обоюдного прекращения уголовных дел, в которых фигурируют обмененные между Украиной и Россией заключенные.

Как сообщали Українськi Новини, в субботу Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что обмен пленными состоялся без изменения предварительных договоренностей с Президентом России Владимиром Путиным. Также были достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения.