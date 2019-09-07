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07 сентября 2019, суббота, 06:00 19 Карта
Жизнь 2019-09-07T06:16:30+03:00
Українські Новини
Синоптик спрогнозировала "идеальную погоду" на выходных

Синоптик спрогнозировала "идеальную погоду" на выходных

Погода. Фото: facebook.com/ukrgmc
Погода. Фото: facebook.com/ukrgmc

В Украине погода на выходных, 7-8 сентября, будет солнечной, в воскресенье на западе атмосферный фронт принесет дожди.

Об этом написала на своей странице в социальной сети Facebook синоптик Наталка Диденко.

"На выходных, 7-8 сентября, в Украине - идеальная погода. Ну, почти. Потому что украинцы и в раю будут жаловаться на неблагоприятную синоптическую райскую ситуацию, высокие тарифы для полива райских цветов, недостаточное количество парковок для райомобилей и неправильную организацию расположения птиц на Эдемских кустах. Но все же выходных в Украине будет много солнца, бархатцев, красивых облаков-кумулюс, невероятных пейзажей и только в воскресенье на Западе атмосферный фронт обусловит дожди и понижение температуры воздуха", - написала она.

По словам синоптика, в ближайшие два дня в Украине прогнозируется +23...+29 градусов тепла, а в воскресенье, 8 сентября, в большинстве областей будет еще теплее. Исключением будут западные области, где похолодает до +19...+23 градусов.

Погода в Киеве на выходные прогнозируется без осадков, днем ​​+24...+27 градусов.

Карта со страницы Facebook Наталки ДиденкоКарта со страницы Facebook Наталки Диденко

Как сообщали Українські Новини,  лето в Киеве превысило климатическую норму почти на 3 градуса.

Тем временем погода на сентябрь ожидается почти летняя с приятными дневными температурами и умеренными осадками.

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