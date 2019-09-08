Другий робочий тиждень вересня розпочнеться зі спеки до +29

Після вихідних з ідеальною погодою в понеділок 9 вересня в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +13...+15 градусів, вдень +26...+28 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України невелика хмарність, без опадів, ввечері на Закарпатті короткочасні дощ, вітер південно-східний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі +9...+16 градусів, вдень +24...+29 градусів.У Карпатах без опадів, температура вночі +6...+11 градусів, вдень +14...+19 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +24...+26 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +24...+26 градусів.

У Сваляві без опадів, увечері короткочасний дощ, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +26...+28 градусів.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +9...+15 градусів, вдень +24...+29 градусів.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +9...+16 градусів, вдень +24...+29 градусів.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +6...+13 градусів, вдень +23...+29 градусів.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +11...+17 градусів, вдень +23...+29 градусів.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +12...+17 градусів, вдень +24...+29 градусів.

У Ялті без опадів.Температура вночі +16...+18 градусів, вдень +26...+28 градусів.

8 вересня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +21...+23 градуси; у Дніпрі біля Києва +21 градус.

Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, літо в Києві перевищила кліматичну норму майже на 3 градуси.

Тим часом погода на вересень очікується майже літня з приємними денними температурами і помірними опадами.