підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.35 27.95
˟
08 вересня 2019, неділя, 13:48 33
Життя 2019-09-08T19:45:03+03:00
Українські Новини
Другий робочий тиждень вересня розпочнеться зі спеки до +29

Другий робочий тиждень вересня розпочнеться зі спеки до +29

Осінь у Києві.
Осінь у Києві.

Після вихідних з ідеальною погодою в понеділок 9 вересня в Києві невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +13...+15 градусів, вдень +26...+28 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України невелика хмарність, без опадів, ввечері на Закарпатті короткочасні дощ, вітер південно-східний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі +9...+16 градусів, вдень +24...+29 градусів.У Карпатах без опадів, температура вночі +6...+11 градусів, вдень +14...+19 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +24...+26 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +24...+26 градусів.

У Сваляві без опадів, увечері короткочасний дощ, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +26...+28 градусів.

На півночі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +9...+15 градусів, вдень +24...+29 градусів.

У центрі України невелика хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +9...+16 градусів, вдень +24...+29 градусів.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер східний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +6...+13 градусів, вдень +23...+29 градусів.

На півдні України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +11...+17 градусів, вдень +23...+29 градусів.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +12...+17 градусів, вдень +24...+29 градусів.

У Ялті без опадів.Температура вночі +16...+18 градусів, вдень +26...+28 градусів.

8 вересня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +21...+23 градуси; у Дніпрі біля Києва +21 градус.

Карта: УкргідрометцентрКарта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, літо в Києві перевищила кліматичну норму майже на 3 градуси.

Тим часом погода на вересень очікується майже літня з приємними денними температурами і помірними опадами.

Більше новин про: Прогноз погоди погода в Україні погода в Києві

Архів
Новини
Генсек ООН закликає Україну й Росію спростити процедуру відвідування Криму 20:26
Вибори в анексованому Криму визнали незаконними три країни 19:56
Андріївський узвіз в Києві святкує свій день народження. Фото: Інформатор
Фото дня: Багатовіковий Андріївський узвіз відзначає свій день народження 18:55
Держдеп США привітав обмін полоненими між Україною і РФ 18:27
Москалькова не пропонувала Україні закрити справи проти обміняних полонених 18:04
більше новин
Екс-голова НКРЕКП заявив про співпрацю НАБУ та Коломойського 13:13
Для відновлення миру в Україні важливо почати з повернення наших людей, - Бойко про обмін полоненими 15:24
Дуалізм влади може заблокувати розвиток столиці, - Кличко 11:22
Кличко запропонував Разумкову встановити в парламенті систему голосування таку ж, як в Київраді 11:37
Літак з українцями приземлився. Скріншот трансляції Радіо Свобода
До Києва прибули звільнені українці: пряма трансляція 13:43
більше новин
Смог над Лівим берегом Києва. Фото: facebook.com/DVisti
Фото дня: Київ в диму - вже багато днів мешканці столиці скаржаться на жахливе повітря 20:44
Автобуси виїхали з
У ЗМІ заявили про обмін полоненими: три автобуси прибули в аеропорт в Москві 09:34
Літак з українцями приземлився. Скріншот трансляції Радіо Свобода
До Києва прибули звільнені українці: пряма трансляція 13:43
На окупованих територіях можуть почати виплачувати українські пенсії 08:50
НАТО вітає повернення українських полонених і закликає Росію виконати всі свої зобов'язання згідно "мінських угод" 22:34
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok