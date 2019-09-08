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08 сентября 2019, воскресенье, 09:45 74
Силовые структуры 2019-09-08T11:15:02+03:00
Українські Новини
Под Черниговом при перемещении военной техники погиб военнослужащий

Под Черниговом при перемещении военной техники погиб военнослужащий

ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС Фото: facebook.com/pressjfo.news

В районе села Гончаровское Черниговской области во время перемещения военной техники вследствие нарушения мер безопасности трагически погиб военнослужащий оперативного командования "Север".

"Сегодня, 7 сентября 2019 года, на Черниговщине возле с. Гончаровское при перемещении техники вследствие нарушения мер безопасности трагически погиб военнослужащий военной службы по контракту воинской части оперативного командования "Север", - говорится в сообщении, на официальной странице Оперативного командования "Север" в соцсети Фейсбук в субботу.

"По факту для выяснения причин и обстоятельств трагедии в оперативном командовании назначено служебное расследование. Случай внесен в Единый государственный реестр досудебных расследований", – подытожили в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, 5 сентября в районе проведения ООС в ходе обстрела боевиков один военнослужащий погиб, еще один военнослужащий ранен.

6 сентября, боевики 11 раз открывали огонь по позициям украинских военных с вооружения, запрещенных минскими соглашениями калибров. Кроме того, боевики применили крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем, и стрелковое оружие.

7 сентября боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, потерь среди украинских военных нет.

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