Высочайшая горная вершина Швеции утратила свой статус из-за таяния ледника

Высочайшая горная вершина Швеции больше не может претендовать на этот статус. Южный пик горы Кебнекайсе уменьшился в связи с таянием ледника на фоне потепления в Арктике в то время, как в ООН объявили чрезвычайную климатическую ситуацию.

Об этом сообщает DW со ссылкой на британскую газету The Guardian.

Таяние ледника на южном пике зафиксировали ученые из Стокгольмского университета. Вершины горы Кебнекайсе впервые были измерены в 1880 году, и тогда южный пик был значительно выше северного. В 2019 году высота северного, не покрытого льдом пика составила около 2097 метров, что на 1,2 метра выше южного. "Это достаточно символично. Это ясный сигнал всем в Швеции, что вещи меняются", - заявила профессор кафедры физической географии Стокгольмского университета Гунхильда Нинис Росквист.

По словам Росквист, ученые еще в прошлом году подозревали, что южный пик Кебнекайсе уступил в размерах северному, однако в 2018 году они не смогли провести точных измерений. "Теперь мы можем сказать с уверенностью: погрешность наших измерений не превышает пары сантиметров", - подчеркнула профессор.

C 1960-х годов южный пик Кебнекайсе уменьшился уже на 24 метра. Особо активно ледник таял в последние два десятилетия: с каждым годом вершина теряла в среднем один метр в высоте. Вероятно, в зимний период за счет прироста льда она восстановит свой статус, однако, как подчеркивает Росквист, это лишь временное явление. "Установилась четкая тенденция, и это очевидно", - отметила профессор.

С XIX века средняя температура поверхности Земли повысилась на 1 градус Цельсия и продолжает стремительно расти. По прогнозам экспертов, она повысится на 2-3 градуса к концу XXI века, если количество выбросов углекислого газа останется прежним.

Из-за повышения температуры поверхности планеты на 2 градуса по Цельсию 280 млн человек станут "климатическими беженцами", предупреждает Межправительственная группа экспертов по изменению климата. Климатологи призывают людей существенно сократить объемы выбросов углекислого газа в атмосферу, иначе около 30 процентов поверхности вечной мерзлоты растает к концу XXI века.

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