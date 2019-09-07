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07 сентября 2019, суббота, 09:18 219
Выборы 2019-09-07T16:45:03+03:00
Українські Новини
Богдан анонсировал местные выборы в ближайшее время

Богдан анонсировал местные выборы в ближайшее время

Андрей Богдан. Скриншот телепередачи
Андрей Богдан. Скриншот телепередачи "Свобода слова"

Председатель Офиса президента Украины Андрей Богдан анонсировал проведение местных выборов в короткие сроки.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале "Украина", пишет "Главком".

По словам руководителя Офиса президента, ближайшие местные выборы и их результаты должны продемонстрировать власти на местах, как к ней относятся люди.

"Только люди будут решать, кто власть и кому они доверяют. Люди будут верить пустым словам о тысяче садов, а люди оценят, как к ним относится местная власть, как в них вымогают взятки, как их унижают, как не отвечающие их требованиям. Я думаю, что скорые выборы, они в любом случае будут очень быстро, продемонстрируют местной власти, как к ним относятся люди ", - сказал Богдан.

Как сообщали Українськi Новини,  ранее представитель Президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что в ОПУ рассматривают возможность проведения досрочных выборов в органы местного самоуправления.

Тем временем "Опора" заявила, что внеочередные местные выборы являются юридически необоснованными.

Больше новостей о: Свобода слова Местные выборы Андрей Богдан

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