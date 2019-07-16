Стефанчук заявил, что Офис президента рассматривает проведение досрочных местных выборов

Представитель Президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что в Офисе президента рассматривается возможность проведения досрочных выборов в органы местного самоуправления. Об этом Стефанчук сказал в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV 15 июля.

"Будет это осуществлено следующей осенью или это может быть осуществлено еще и до этого – мы рассматриваем разные варианты, как наиболее эффективно перезагрузить всю системы, которая касается отношений "власть и человек", - сказал Стефанчук.

Также Стефанчук подчеркнул, что задача новой властной команды – смена системы власти.

"Владимир Зеленский шел с четким пониманием того, что нас не интересует вопрос смены лиц в действующей системе власти. Если ты бросишь свежий огурец в бочку с прокисшими огурцами, он станет прокисшим огурцом", - отметил Стефанчук.

Отметим, что в 2020 году должны состояться очередные местные выборы в Украине.

Как сообщали Українські Новини, выборы объединенных общин, председателей и мэров пройдут в Украине летом.

Тем временем 21 июля в Украине состоятся выборы в Верховную Раду.