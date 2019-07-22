Внеочередные местные выборы являются юридически необоснованными, - "Опора"

Гражданская сеть "Опора" считает юридически необоснованными возможные досрочные местные выборы.

Об этом на пресс-конференции заявила председатель правления "Опоры" Ольга Айвазовская, передают Українськi Новини.

"Заявления, которые касаются вероятного проведения внеочередных местных выборов, для нас по состоянию на сейчас являются юридически необоснованными", - сказала она.

Айвазовская надеется, что "страна выборов Украина сделает паузу".

Как сообщали Українськi Новини, представитель Президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что в Офисе президента рассматривается возможность проведения досрочных выборов в органы местного самоуправления.

Тем временем, ЦИК посчитал 52,7% голосов: "Слуга народа" уверенно лидирует.