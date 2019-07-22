Внеочередные местные выборы являются юридически необоснованными, - "Опора"

Гражданская сеть "Опора" считает юридически необоснованными возможные досрочные местные выборы.\r\nОб этом на пресс-конференции заявила председатель правления "Опоры" Ольга Айвазовская, передают Українськi Новини.\r\n"Заявления, которые касаются вероятного проведения внеочередных местных выборов, для нас по состоянию на сейчас являются юридически необоснованными", - сказала она.\r\nАйвазовская надеется, что "страна выборов Украина сделает паузу".\r\nКак сообщали Українськi Новини, представитель Президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что в Офисе президента рассматривается возможность проведения досрочных выборов в органы местного самоуправления.\r\nТем временем, ЦИК посчитал 52,7% голосов: "Слуга народа" уверенно лидирует.