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22 июля 2019, понедельник, 12:34 791
Выборы 2019-07-22T12:39:37+03:00
Українські Новини
Внеочередные местные выборы являются юридически необоснованными, - "Опора"

Внеочередные местные выборы являются юридически необоснованными, - "Опора"

Гражданская сеть "Опора" считает юридически необоснованными возможные досрочные местные выборы.

Об этом на пресс-конференции заявила председатель правления "Опоры" Ольга Айвазовская, передают Українськi Новини.

"Заявления, которые касаются вероятного проведения внеочередных местных выборов, для нас по состоянию на сейчас являются юридически необоснованными", - сказала она.

Айвазовская надеется, что "страна выборов Украина сделает паузу".

Как сообщали Українськi Новини, представитель Президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что в Офисе президента рассматривается возможность проведения досрочных выборов в органы местного самоуправления.

Тем временем, ЦИК посчитал 52,7% голосов: "Слуга народа" уверенно лидирует.

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