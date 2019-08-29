подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
29 августа 2019, четверг, 08:33 13
Политика 2019-08-29T08:33:15+03:00
Українські Новини
100 дней назад Богдан был назначен главой Офиса Президента

100 дней назад Богдан был назначен главой Офиса Президента

Андрей Богдан. Фото: пресс-служба Президента
Андрей Богдан. Фото: пресс-служба Президента

Ровно 100 дней назад, 21 мая, Президент Владимир Зеленский назначил главой Офиса Президента Андрея Богдана.

Андрей Богдан родился во Львове в 1976 году.

Имеет высшее юридическое образование, адвокат.

В 2014 году стал внештатным советником Игоря Коломойского.

В 2014 году баллотировался в Верховную Раду по спискам партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

С начала президентской кампании 2019 года Богдан стал юридическим советником кампании Президента Владимира Зеленского.

Как сообщали Українські Новини, 27 августа исполнилось 100 дней с момента инаугурации Владимира Зеленского. Зеленский является самым молодым Президентом, поскольку стал главой государства в 41 год, в то время как Леонид Кравчук - в 57, Леонид Кучма - в 55, Виктор Ющенко - в 50, Виктор Янукович - в 59, Порошенко - в 48 лет. Зеленский обещал проработать на президентском посту исключительно один срок. Из обещаний, данных в предвыборной программе, Зеленский успел только внести в Верховную Раду законопроекты об импичменте Президента и проведении парламентских выборов по открытым спискам, однако они не были рассмотрены. На второй день президентства Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные выборы, по итогам которых его партия "Слуга народа" получила более половины мандатов – 254, и единолично сформирует правительство.

Также партия Зеленского "Слуга народа" набрала больше 226 депутатов и сможет сама сформировать правительство.

Больше новостей о: Владимир Зеленский Андрей Богдан Офис президента

Архив
Новости
100 дней назад Богдан был назначен главой Офиса Президента 08:33
Депутаты собрались на Михайловской площади. Фото: Вести
Перед первым заседанием депутаты "Слуги народа" собрались возле Михайловского собора 08:26
Верховная Рада
Первое заседание новой Рады – текстовая трансляция 08:25 Обновляется
Трамп приостановил выделение военной помощи в Украине, - СМИ 08:08
В Дрогобыче под завалами нашли тела восьми погибших, среди них ребенок 08:00
больше новостей
В конце августа Украина перекроет небо над Черным морем 18:08
Трое ребят получили ожоги: в Николаеве дети нашли серную кислоту, играя на улице 17:51
Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко снял в банке $340 млн в последний месяц президентства 20:39 Документ
Американский полковник назвал главной проблемой Яворовского полигона военнослужащих, - СМИ 11:15
Ломаченко с Кэмпбеллом будут бороться за титул абсолютного чемпиона: где смотреть 20:59 Видео
больше новостей
Американский полковник назвал главной проблемой Яворовского полигона военнослужащих, - СМИ 11:15
Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко снял в банке $340 млн в последний месяц президентства 20:39 Документ
"Нефтегаз" спрогнозировал цену на газ для потребителей на условиях ПСО на ноябрь и декабрь 16:40
Богдан задремал в аэропорту после свадьбы. Фото: Юрий Николов
После гулянки в Сен-Тропе Богдан уснул в аэропорту на коленях у девушки: опубликовано фото 14:48
Петиция к Зеленскому о сохранении Супрун министром здравоохранения набрала необходимые 25 тыс. голосов 14:06
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok