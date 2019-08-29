100 дней назад Богдан был назначен главой Офиса Президента

Ровно 100 дней назад, 21 мая, Президент Владимир Зеленский назначил главой Офиса Президента Андрея Богдана.

Андрей Богдан родился во Львове в 1976 году.

Имеет высшее юридическое образование, адвокат.

В 2014 году стал внештатным советником Игоря Коломойского.

В 2014 году баллотировался в Верховную Раду по спискам партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

С начала президентской кампании 2019 года Богдан стал юридическим советником кампании Президента Владимира Зеленского.

Как сообщали Українські Новини, 27 августа исполнилось 100 дней с момента инаугурации Владимира Зеленского. Зеленский является самым молодым Президентом, поскольку стал главой государства в 41 год, в то время как Леонид Кравчук - в 57, Леонид Кучма - в 55, Виктор Ющенко - в 50, Виктор Янукович - в 59, Порошенко - в 48 лет. Зеленский обещал проработать на президентском посту исключительно один срок. Из обещаний, данных в предвыборной программе, Зеленский успел только внести в Верховную Раду законопроекты об импичменте Президента и проведении парламентских выборов по открытым спискам, однако они не были рассмотрены. На второй день президентства Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные выборы, по итогам которых его партия "Слуга народа" получила более половины мандатов – 254, и единолично сформирует правительство.

Также партия Зеленского "Слуга народа" набрала больше 226 депутатов и сможет сама сформировать правительство.