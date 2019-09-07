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07 вересня 2019, субота, 09:18 52
Вибори 2019-09-07T22:45:04+03:00
Українські Новини
Богдан анонсував місцеві вибори найближчим часом

Богдан анонсував місцеві вибори найближчим часом

Андрій Богдан. Скріншот телепередачі
Андрій Богдан. Скріншот телепередачі "Свобода слова"

Голова Офісу президента України Андрій Богдан анонсував проведення місцевих виборів в короткі терміни.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі "Україна", пише "Главком".

За словами керівника Офісу президента, найближчі місцеві вибори і їх результати мають продемонструвати владі на місцях, як до неї ставляться люди.

"Тільки люди будуть вирішувати, хто влада і кому вони довіряють. Люди будуть вірити пустим словам про тисячі садів, а люди оцінять, як до них ставиться місцева влада, як у них вимагають хабарі, як їх принижують, як не відповідають їх вимогам. Я думаю, що швидкі вибори, вони в будь-якому разі будуть дуже швидко, продемонструють місцевій владі, як до них ставляться люди", - сказав Богдан.

Як повідомляли Українські Новини, раніше представник Президента Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що в ОПУ розглядають можливість проведення дострокових виборів в органи місцевого самоврядування.

Тим часом "Опора" заявила, що позачергові місцеві вибори є юридично необґрунтованими.

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