Богдан анонсував місцеві вибори найближчим часом

Голова Офісу президента України Андрій Богдан анонсував проведення місцевих виборів в короткі терміни.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі "Україна", пише "Главком".

За словами керівника Офісу президента, найближчі місцеві вибори і їх результати мають продемонструвати владі на місцях, як до неї ставляться люди.

"Тільки люди будуть вирішувати, хто влада і кому вони довіряють. Люди будуть вірити пустим словам про тисячі садів, а люди оцінять, як до них ставиться місцева влада, як у них вимагають хабарі, як їх принижують, як не відповідають їх вимогам. Я думаю, що швидкі вибори, вони в будь-якому разі будуть дуже швидко, продемонструють місцевій владі, як до них ставляться люди", - сказав Богдан.

Як повідомляли Українські Новини, раніше представник Президента Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що в ОПУ розглядають можливість проведення дострокових виборів в органи місцевого самоврядування.

Тим часом "Опора" заявила, що позачергові місцеві вибори є юридично необґрунтованими.