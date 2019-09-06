Первым замминистра по цифровой трансформации стал Выскуб

Кабинет Министров назначил Алексея Выскуба на должность первого заместителя министра по вопросам цифровой трансформации.

Об этом говорится в сообщении Кабмина по результатам заседания 6 сентября, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Выскуб стал первым заместителем вице-премьер-министра, министра по вопросам цифровой трансформации Михаила Федорова.

До этого времени Выскуб занимал должность первого заместителя председателя Государственного агентства по вопросам электронного управления.

Как сообщали Українськi Новини, 29 августа Верховная Рада назначила вице-премьер-министром, министром по вопросам цифровой трансформации бывшего советника Президента Владимира Зеленского Михаила Федорова.

Путем реорганизации Государственного агентства по вопросам электронного правительства Кабмин создал Министерство цифровой трансформации.

Ранее Федоров заявил о планах по цифровизации отраслей экономики.

Также 29 августа депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям.