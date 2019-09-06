Первым замминистра по цифровой трансформации стал Выскуб

Кабинет Министров назначил Алексея Выскуба на должность первого заместителя министра по вопросам цифровой трансформации.\r\nОб этом говорится в сообщении Кабмина по результатам заседания 6 сентября, передают Українськi Новини.\r\nСогласно ему, Выскуб стал первым заместителем вице-премьер-министра, министра по вопросам цифровой трансформации Михаила Федорова.\r\nДо этого времени Выскуб занимал должность первого заместителя председателя Государственного агентства по вопросам электронного управления.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 29 августа Верховная Рада назначила вице-премьер-министром, министром по вопросам цифровой трансформации бывшего советника Президента Владимира Зеленского Михаила Федорова.\r\nПутем реорганизации Государственного агентства по вопросам электронного правительства Кабмин создал Министерство цифровой трансформации.\r\nРанее Федоров заявил о планах по цифровизации отраслей экономики.\r\nТакже 29 августа депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям.