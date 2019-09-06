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06 сентября 2019, пятница, 21:29 78
Кабмин 2019-09-06T23:00:02+03:00
Українські Новини
Первым замминистра по цифровой трансформации стал Выскуб

Первым замминистра по цифровой трансформации стал Выскуб

Алексей Выскуб. Фото: Алексей Выскуб/Facebook
Алексей Выскуб. Фото: Алексей Выскуб/Facebook

Кабинет Министров назначил Алексея Выскуба на должность первого заместителя министра по вопросам цифровой трансформации.

Об этом говорится в сообщении Кабмина по результатам заседания 6 сентября, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Выскуб стал первым заместителем вице-премьер-министра, министра по вопросам цифровой трансформации Михаила Федорова.

До этого времени Выскуб занимал должность первого заместителя председателя Государственного агентства по вопросам электронного управления.

Как сообщали Українськi Новини, 29 августа Верховная Рада назначила вице-премьер-министром, министром по вопросам цифровой трансформации бывшего советника Президента Владимира Зеленского Михаила Федорова.

Путем реорганизации Государственного агентства по вопросам электронного правительства Кабмин создал Министерство цифровой трансформации.

Ранее Федоров заявил о планах по цифровизации отраслей экономики.

Также 29 августа депутаты Верховной Рады 9-го созыва приняли присягу и приступили к обязанностям.

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