Кабмин назначил двух замов министра соцполитики Соколовской: за что они будут отвечать

Кабинет Министров назначил заместителями министра социальной политики Юлии Соколовской Олега Коваля и Сергея Нижинского.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики, передают Українські Новини.\r\n51-летний Коваль будет отвечать за регионы и прозрачность процедур при взаимодействии граждан и государства, в сфере его компетенции - мероприятия по открытости, доступности и понятности социального сервиса.\r\nКоваль с мая 2016 года работал помощником министра Кабмина и референтом департамента по вопросам стратегического планирования и координации государственной политики в секретариате Кабмина, занимался внедрением электронного документооборота в секретариате правительства и в органах исполнительной власти.\r\n35-летний Нижинский будет заниматься международной деятельностью и евроинтеграцией, а также антикоррупционной деятельностью и противодействием торговле людьми.\r\nДо назначения он был директором департамента по вопросам стратегического планирования и координации государственной политики, мониторинга международных обязательств секретариата Кабмина, был замдиректора департамента правовой и законопроектной работы Министерства аграрной политики и продовольствия, начальником международного отдела Государственной службы по вопросам Крыма в правительстве, а также начальником отдела социальной интеграции беженцев управления Государственной миграционной службы в Киеве.\r\nКак сообщали Українські Новини, министр развития общин и территорий Бабак оставила двух действующих замминистров регионального развития.\r\nТем временем Кабмин уволил всех заместителей министра агрополитики.