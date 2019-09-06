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06 сентября 2019, пятница, 21:08 47
Кабмин 2019-09-06T21:30:02+03:00
Українські Новини
Кабмин назначил двух замов министра соцполитики Соколовской: за что они будут отвечать

Кабмин назначил двух замов министра соцполитики Соколовской: за что они будут отвечать

Кабмин. Фото: finance.bigmir.net
Кабмин. Фото: finance.bigmir.net

Кабинет Министров назначил заместителями министра социальной политики Юлии Соколовской Олега Коваля и Сергея Нижинского.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики, передают Українські Новини.

51-летний Коваль будет отвечать за регионы и прозрачность процедур при взаимодействии граждан и государства, в сфере его компетенции - мероприятия по открытости, доступности и понятности социального сервиса.

Коваль с мая 2016 года работал помощником министра Кабмина и референтом департамента по вопросам стратегического планирования и координации государственной политики в секретариате Кабмина, занимался внедрением электронного документооборота в секретариате правительства и в органах исполнительной власти.

35-летний Нижинский будет заниматься международной деятельностью и евроинтеграцией, а также антикоррупционной деятельностью и противодействием торговле людьми.

До назначения он был директором департамента по вопросам стратегического планирования и координации государственной политики, мониторинга международных обязательств секретариата Кабмина, был замдиректора департамента правовой и законопроектной работы Министерства аграрной политики и продовольствия, начальником международного отдела Государственной службы по вопросам Крыма в правительстве, а также начальником отдела социальной интеграции беженцев управления Государственной миграционной службы в Киеве.

Как сообщали Українські Новини, министр развития общин и территорий Бабак оставила двух действующих замминистров регионального развития.

Тем временем Кабмин уволил всех заместителей министра агрополитики.

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