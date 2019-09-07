За неделю курс продажи доллара вырос, евро - просел

С 30 августа по 6 сентября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 0,42 коп. до 25,3198 UAH\/USD, курс покупки понизился на 0,91 коп. до 25,0196 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 3,89 коп. до 27,5380 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 6,24 коп. до 28,0167 UAH\/EUR. Курсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nДоллар США\r\n\r\n\r\nЕвро\r\n\r\n\r\nРоссийский рубль (10)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nПокупка\r\n\r\n\r\nПродажа\r\n\r\n\r\nПокупка\r\n\r\n\r\nПродажа\r\n\r\n\r\nПокупка\r\n\r\n\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний курс на 6 сентября\r\n\r\n\r\n25,0196\r\n\r\n\r\n25,3198\r\n\r\n\r\n27,5380\r\n\r\n\r\n28,0167\r\n\r\n\r\n3,4100\r\n\r\n\r\n3,9200\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nПо сравнению с 30 августа\r\n\r\n\r\n-0,0091\r\n\r\n\r\n0,0042\r\n\r\n\r\n-0,0389\r\n\r\n\r\n-0,0624\r\n\r\n\r\n0,0000\r\n\r\n\r\n0,0000\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nИспользованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.\r\nКак сообщали Українські новини, гривна на межбанке продолжает укрепляться перед выходными.\r\nТакже в обменниках Киева доллар продолжает дешеветь.\r\nТем временем гривна рухнула в цене, о чем свидетельствует официальный курс валют на выходные.