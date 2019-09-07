За неделю курс продажи доллара вырос, евро - просел

С 30 августа по 6 сентября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 0,42 коп. до 25,3198 UAH/USD, курс покупки понизился на 0,91 коп. до 25,0196 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 3,89 коп. до 27,5380 UAH/EUR, курс продажи понизился на 6,24 коп. до 28,0167 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 6 сентября 25,0196 25,3198 27,5380 28,0167 3,4100 3,9200 По сравнению с 30 августа -0,0091 0,0042 -0,0389 -0,0624 0,0000 0,0000

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

Как сообщали Українські новини, гривна на межбанке продолжает укрепляться перед выходными.

Также в обменниках Киева доллар продолжает дешеветь.

Тем временем гривна рухнула в цене, о чем свидетельствует официальный курс валют на выходные.