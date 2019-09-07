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07 сентября 2019, суббота, 06:31 117
Финансы 2019-09-07T08:59:31+03:00
Українські Новини
За неделю курс продажи доллара вырос, евро - просел

За неделю курс продажи доллара вырос, евро - просел

Валюта, доллары, евро. Фото: belprauda.org
Валюта, доллары, евро. Фото: belprauda.org

С 30 августа по 6 сентября курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 0,42 коп. до 25,3198 UAH/USD, курс покупки понизился на 0,91 коп. до 25,0196 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 3,89 коп. до 27,5380 UAH/EUR, курс продажи понизился на 6,24 коп. до 28,0167 UAH/EUR.                                                                                           

Курсы наличной иностранной валюты:

 

Доллар США

Евро

Российский рубль (10)

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний курс на 6 сентября

25,0196

25,3198

27,5380

28,0167

3,4100

3,9200

По сравнению с 30 августа

-0,0091

0,0042

-0,0389

-0,0624

0,0000

0,0000

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

Как сообщали Українські новини, гривна на межбанке продолжает укрепляться перед выходными.

Также в обменниках Киева доллар продолжает дешеветь.

Тем временем гривна рухнула в цене, о чем свидетельствует официальный курс валют на выходные.

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