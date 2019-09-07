За тиждень курс продажу долара зріс, євро - знизився

З 30 серпня по 6 вересня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 0,42 коп. до 25,3198 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,91 коп. до 25,0196 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс купівлі євро знизився на 3,89 коп. до 27,5380 UAH/EUR, курс продажу знизився на 6,24 коп. до 28,0167 UAH/EUR. Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро Російський рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Середній курс на 6 вересня 25,0196 25,3198 27,5380 28,0167 3,4100 3,9200 В порівнянні з 30 серпня -0,0091 0,0042 -0,0389 -0,0624 0,0000 0,0000

Використані дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

Як повідомляли Українські новини, гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися перед вихідними.

Також в обмінниках Києва долар продовжує дешевшати.

Тим часом гривня впала в ціні, про що свідчить офіційний курс валют на вихідні.