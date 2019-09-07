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07 вересня 2019, субота, 06:31 21
Фінанси 2019-09-08T00:58:36+03:00
Українські Новини
За тиждень курс продажу долара зріс, євро - знизився

За тиждень курс продажу долара зріс, євро - знизився

Валюта, долари, євро. Фото: belprauda.org
Валюта, долари, євро. Фото: belprauda.org

З 30 серпня по 6 вересня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 0,42 коп. до 25,3198 UAH/USD, курс купівлі знизився на 0,91 коп. до 25,0196 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс купівлі євро знизився на 3,89 коп. до 27,5380 UAH/EUR, курс продажу знизився на 6,24 коп. до 28,0167 UAH/EUR. Курси готівкової іноземної валюти:

 

Долар США

Євро

Російський рубль (10)

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Середній курс на 6 вересня

25,0196

25,3198

27,5380

28,0167

3,4100

3,9200

В порівнянні з 30 серпня

-0,0091

0,0042

-0,0389

-0,0624

0,0000

0,0000

Використані дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

Як повідомляли Українські новини, гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися перед вихідними.

Також в обмінниках Києва долар продовжує дешевшати.

Тим часом гривня впала в ціні, про що свідчить офіційний курс валют на вихідні.

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