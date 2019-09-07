За тиждень курс продажу долара зріс, євро - знизився

З 30 серпня по 6 вересня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 0,42 коп. до 25,3198 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 0,91 коп. до 25,0196 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 3,89 коп. до 27,5380 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 6,24 коп. до 28,0167 UAH\/EUR. Курси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nДолар США\r\n\r\n\r\nЄвро\r\n\r\n\r\nРосійський рубль (10)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\nПокупка\r\n\r\n\r\nПродажа\r\n\r\n\r\nПокупка\r\n\r\n\r\nПродажа\r\n\r\n\r\nПокупка\r\n\r\n\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній курс на 6 вересня\r\n\r\n\r\n25,0196\r\n\r\n\r\n25,3198\r\n\r\n\r\n27,5380\r\n\r\n\r\n28,0167\r\n\r\n\r\n3,4100\r\n\r\n\r\n3,9200\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nВ порівнянні з 30 серпня\r\n\r\n\r\n-0,0091\r\n\r\n\r\n0,0042\r\n\r\n\r\n-0,0389\r\n\r\n\r\n-0,0624\r\n\r\n\r\n0,0000\r\n\r\n\r\n0,0000\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nВикористані дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.\r\nЯк повідомляли Українські новини, гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися перед вихідними.\r\nТакож в обмінниках Києва долар продовжує дешевшати.\r\nТим часом гривня впала в ціні, про що свідчить офіційний курс валют на вихідні.