подписаться на рассылку
25 25.35
27.4 28
˟
06 сентября 2019, пятница, 15:20 159
Жизнь 2019-09-06T16:15:02+03:00
Українські Новини
Ураган "Дориан" "угостил" Флориду кокаином

Ураган "Дориан" "угостил" Флориду кокаином

Ураган
Ураган "Дориан" в США. Скриншот видео NBC News.

Ураган "Дориан", который накрыл восточное побережье Флориды, вынес на один из пляжей американского штата большой пакет кокаина. Это произошло во вторник, 3 сентября, сообщает CNN.

Пакунок з кокаїном. Фото:CNN.Пакунок з кокаїном. Фото:CNN.

Килограммовый пакет на берегу возле парка Paradise Beach Park заметил прохожий, который и указал на подозрительную находку патрульному офицеру полиции. После вскрытия свертка прибывшие на место проишествия полицейские обнаружили в нем наркотики. Стоимость такого свертка оценивается в более чем 30 тысяч долларов.

По информации, предоставленной телевизионным агентством, это не единственный случай обнаружения кокаина на пляжах в последнее время. В пятницу на пляже Коко-Бич, который расположен в 20 милях от Парадайз Бич, обнаружили вещевую сумку с 15 пакетами кокаина, в каждом из них было по килограмму наркотика.

Как сообщали Українські новини, число погибших от урагана "Дориан" увеличилось до 20 человек.

Также оператор, снимающий велогонку, помог полиции выявить наркоторговцев.

Ранее NASA показали ураган "Дориан" из космоса.

Больше новостей о: Флорида Кокаин Ураган "Дориан"

Архив
Новости
В августе международные резервы увеличились на 0,8% до $22 млрд 16:29
СБУ раскрыла планы ФСБ устроить теракт в Бердычеве 16:26
Данилюк назначил своим советником Гурского 16:12
Зеленский ввел Гончарука, Разумкова и Загороднюка в состав СНБО 16:02
"Арселормиталл Кривой Рог" не поддерживает законопроект об изменении налоговой ставки для металлургических предприятий 15:44
больше новостей
В домах 5 руководителей "Укрэнерго" проводят обыски 15:37
Гривна рухнула в цене: официальный курс валют на выходные 05:55
Фото: Варта1
Неизвестные надругались над советским мемориалом на Холме славы во Львове 15:37
Депутаты нашли способ, как прятать свои переписки. Фото: Facebook/Варвара Квитка
Нардепы придумали, как прятать переписки от объективов 08:52
Савик Шустер. Фото: facebook.com/savikshusterstudio
Сегодня после трехлетнего перерыва выйдет "Свобода" Шустера 07:00
больше новостей
ФСБ. Фото: u-f.ru
Обмен пленными: стало известно имя еще одного агента ФСБ, которого выдадут России 14:10
Родственники премьера Гончарука не платили за коммуналку и проиграли суды 09:47
Решение Кабмина уволить Кличко с поста главы КГГА возвращает в эпоху Януковича, – Уколов 17:59
Артур Денисултанов (
Обмен пленными: Украина решила не выдавать России "киллера Кадырова" 17:16
Савик Шустер. Фото: facebook.com/savikshusterstudio
Сегодня после трехлетнего перерыва выйдет "Свобода" Шустера 07:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok