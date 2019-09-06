Ураган "Дориан" "угостил" Флориду кокаином

Ураган "Дориан", который накрыл восточное побережье Флориды, вынес на один из пляжей американского штата большой пакет кокаина. Это произошло во вторник, 3 сентября, сообщает CNN.\r\nПакунок з кокаїном. Фото:CNN.\r\nКилограммовый пакет на берегу возле парка Paradise Beach Park заметил прохожий, который и указал на подозрительную находку патрульному офицеру полиции. После вскрытия свертка прибывшие на место проишествия полицейские обнаружили в нем наркотики. Стоимость такого свертка оценивается в более чем 30 тысяч долларов.\r\nПо информации, предоставленной телевизионным агентством, это не единственный случай обнаружения кокаина на пляжах в последнее время. В пятницу на пляже Коко-Бич, который расположен в 20 милях от Парадайз Бич, обнаружили вещевую сумку с 15 пакетами кокаина, в каждом из них было по килограмму наркотика.\r\nКак сообщали Українські новини, число погибших от урагана "Дориан" увеличилось до 20 человек.\r\nТакже оператор, снимающий велогонку, помог полиции выявить наркоторговцев.\r\nРанее NASA показали ураган "Дориан" из космоса.