Ураган "Дориан" "угостил" Флориду кокаином

Ураган "Дориан", который накрыл восточное побережье Флориды, вынес на один из пляжей американского штата большой пакет кокаина. Это произошло во вторник, 3 сентября, сообщает CNN.

Пакунок з кокаїном. Фото:CNN.

Килограммовый пакет на берегу возле парка Paradise Beach Park заметил прохожий, который и указал на подозрительную находку патрульному офицеру полиции. После вскрытия свертка прибывшие на место проишествия полицейские обнаружили в нем наркотики. Стоимость такого свертка оценивается в более чем 30 тысяч долларов.

По информации, предоставленной телевизионным агентством, это не единственный случай обнаружения кокаина на пляжах в последнее время. В пятницу на пляже Коко-Бич, который расположен в 20 милях от Парадайз Бич, обнаружили вещевую сумку с 15 пакетами кокаина, в каждом из них было по килограмму наркотика.

Как сообщали Українські новини, число погибших от урагана "Дориан" увеличилось до 20 человек.

Также оператор, снимающий велогонку, помог полиции выявить наркоторговцев.

Ранее NASA показали ураган "Дориан" из космоса.