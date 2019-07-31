В Чернобыле появились водные маршруты для туристов

В Чернобыльскую зону запустят речные туристические маршруты по рекам Припять и Уж. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агенства Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook.

"Все маршруты проверены дозиметристами и являются безопасными для посетителей", - говорится в сообщении.

Как сообщается, агенством разработаны водные маршруты посещения зоны отчуждения. В разработке маршрутов были задействованы специалисты Чернобыльского заповедника, ГСП "Экоцентр" и ГП "ЦОТИЗ". В частности, маршруты предусматривают передвижения реками Припять и Уж.

Отмечается, что развитие новых форм посещения зоны отчуждения было инициировано туристическими операторами в связи с ростом количества посетителей за прошедшие 5 лет почти в 10 раз. Кроме того, водные маршруты дадут возможность увидеть другую сторону зоны отчуждения - ее природу.

"Сейчас осуществляются организационные мероприятия по внедрению указанных маршрутов для посетителей", - добавили в пресс-службе.

Как сообщали Українські Новини, самое "грязное" место Чернобыльской зоны показали с высоты птичьего полета. Ранее сериал "Чернобыль" вызвал туристический бум в Зону отчуждения.

Тем временем в Чернобыльской зоне будут проводить учения ЕС и НАТО.