Нові стежки в зону відчуження: тепер Чорнобильську АЕС можна розглянути з усіх ракурсів

У зоні відчуження затвердили нові маршрути для відвідувачів, повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження в Facebook.

Наказом Голови ГАЗО у зоні відчуження затверджено 21 маршрут відвідування, серед яких 13 наземних, 5 водних і 3 повітряні. Зокрема, у цьому році фахівцями зони відчуження були розроблені нові водні маршрути на виконання Указу Президента "Про деякі питання розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи".

"Основна задача, яка стоїть перед нами - безпека кожного відвідувача, який перетинає кордони зони відчуження. Кількість відвідувачів зони відчуження значно зростає щороку, як і інтерес до теми Чорнобиля у цілому. Щоб забезпечити потребу відвідувачів цікавої і правдивої інформації, ми підтримуємо розвиток нових форм відвідування, які дозволяють нам якісно комунікувати з туристами ", - зазначив Голова ГАЗО Віталій Петрук.

В цьому році вже встановлено новий рекорд відвідуваності зони відчуження - 74 671 туристів за 8 місяців. Тільки за серпень 2019 зону відвідало 14 416 осіб. З початку року цей показник збільшився у п'ять разів: ще в січні-лютому зони відвідувало менше 3 тисяч чоловік в місяць, а починаючи з березня кількість туристів почало стрімко зростати.

Старт повноцінної роботи водних і повітряних маршрутів стане можливим після завершення облаштування контрольно-пропускних пунктів.

Як повідомляли "Українські Новини", у Чорнобильській зоні збиралися запустити річкові туристичні маршрути по річках Прип'ять і Уж.

Раніше в зоні відчуження виявили небезпечний предмет з потужною радіацією. Тим часом в Чорнобильській зоні все одно триває туристичний бум та її відвідує рекордна кількість туристів.