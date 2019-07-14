В Чернобыльской зоне обнаружили опасный предмет с мощной радиацией

На территории Чернобыльской зоны отчуждения обнаружили старый проржавевший радиоактивный грузовик, возможно, времен аварии на АЭС.\r\nСоответствующее фото опубликовал Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник на странице в соцсети Facebook.\r\n"Опасные находки на территории заповедника", - описали фотографию сотрудники зоны отчуждения.\r\nСтарый грузовик в Чернобыле. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник\/Facebook\r\nОтметим, что грузовик является опасным потому, что накапливает радиацию, а радиоактивность усугубляет оседание пыли.\r\nИз Чернобыльской зоны запрещено везти металлические предметы, древесину, мягкие игрушки, которые собирали радиоактивную пыль. Уровень радиации от таких предметов как машины, а особенно - их детали, зашкаливает.\r\nСудя по снимку, грузовик является действительно старым, и, возможно, был брошен в зарослях Чернобыля во времена аварии на АЭС.\r\nКак сообщали Українські Новини, самое "грязное" место Чернобыльской зоны показали с высоты птичьего полета. Ранее сериал "Чернобыль" вызвал туристический бум в Зону отчуждения.\r\nТем временем в Чернобыльской зоне будут проводить учения ЕС и НАТО.