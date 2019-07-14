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14 июля 2019, воскресенье, 10:44 2070
Общество 2019-07-14T10:59:16+03:00
Українські Новини
В Чернобыльской зоне обнаружили опасный предмет с мощной радиацией

В Чернобыльской зоне обнаружили опасный предмет с мощной радиацией

Старый грузовик в Чернобыле. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник/Facebook
Старый грузовик в Чернобыле. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник/Facebook

На территории Чернобыльской зоны отчуждения обнаружили старый проржавевший радиоактивный грузовик, возможно, времен аварии на АЭС.

Соответствующее фото опубликовал Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник на странице в соцсети Facebook.

"Опасные находки на территории заповедника", - описали фотографию сотрудники зоны отчуждения.

Старый грузовик в Чернобыле. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник/FacebookСтарый грузовик в Чернобыле. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник/Facebook

Отметим, что грузовик является опасным потому, что накапливает радиацию, а радиоактивность усугубляет оседание пыли.

Из Чернобыльской зоны запрещено везти металлические предметы, древесину, мягкие игрушки, которые собирали радиоактивную пыль. Уровень радиации от таких предметов как машины, а особенно - их детали, зашкаливает.

Судя по снимку, грузовик является действительно старым, и, возможно, был брошен в зарослях Чернобыля во времена аварии на АЭС.

Как сообщали Українські Новини, самое "грязное" место Чернобыльской зоны показали с высоты птичьего полета. Ранее сериал "Чернобыль" вызвал туристический бум в Зону отчуждения.

Тем временем в Чернобыльской зоне будут проводить учения ЕС и НАТО.

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