В Чернобыльской зоне обнаружили опасный предмет с мощной радиацией

На территории Чернобыльской зоны отчуждения обнаружили старый проржавевший радиоактивный грузовик, возможно, времен аварии на АЭС.

Соответствующее фото опубликовал Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник на странице в соцсети Facebook.

"Опасные находки на территории заповедника", - описали фотографию сотрудники зоны отчуждения.

Старый грузовик в Чернобыле. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник/Facebook

Отметим, что грузовик является опасным потому, что накапливает радиацию, а радиоактивность усугубляет оседание пыли.

Из Чернобыльской зоны запрещено везти металлические предметы, древесину, мягкие игрушки, которые собирали радиоактивную пыль. Уровень радиации от таких предметов как машины, а особенно - их детали, зашкаливает.

Судя по снимку, грузовик является действительно старым, и, возможно, был брошен в зарослях Чернобыля во времена аварии на АЭС.

Как сообщали Українські Новини, самое "грязное" место Чернобыльской зоны показали с высоты птичьего полета. Ранее сериал "Чернобыль" вызвал туристический бум в Зону отчуждения.

Тем временем в Чернобыльской зоне будут проводить учения ЕС и НАТО.