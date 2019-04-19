Легализация оружия: Порошенко вслед за Зеленским высказал свою позицию

Президент Петр Порошенко, как и Владимир Зеленский, выступил против легализации оружия и заявил, что наоборот, процедуру его регистрации необходимо усложнить.\r\nОб этом он сообщил на общественном телевидении "UA:Перший", передают Українськi Новини.\r\n"Наличие короткоствольного оружия на руках у украинцев точно не добавит безопасности. Риски, которые может повлечь применение оружия на улицах украинских городов, сел и поселков - абсолютно неоправданные. Регистрация оружия должна быть даже усложнена. Я твердо уверен, что оружие необходимо с украинских улиц изымать. Моя политическая позиция: я - против легализации короткоствольного оружия в Украине", - сказал он.\r\nПорошенко добавил, что легализация оружия ни в одной стране мира не привела к уменьшению преступности, а влекла обратный эффект увеличения количества жертв.\r\nТак он ответил на вопрос о том, что готов сделать, чтобы украинцы могли защищать свою жизнь и здоровье, поскольку "короткоствольное оружие могут купить бандиты на черном рынке и использовать против законопослушных, но безоружных граждан".\r\nЭтот вопрос ему задал бывший глава одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко, который при нападении на него двух неизвестных убил одного из них в мае 2018 года.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в 2018 году Порошенко наградил именным огнестрельным оружием 7 человек. Среди прочих, пистолет от Президента получил Дмитрий Ярош (бывший лидер "Правого сектора"). Также Порошенко вооружил cоветника Президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.\r\nС начала президентского срока до 2017 года Порошенко вручил 15 единиц огнестрельного оружия. В частности, в 2015 году Порошенко наградил именными пистолетами футболистов национальной сборной, их тренера и председателя Федерации футбола.\r\nВ конце 2016 года мы публиковали полный спиок владельцев оружия от президентов. Тогда по подсчетам Украинской ассоциации владельцев оружия, на руках у граждан было около 40 тысяч единиц наградных пистолетов.