Легализация оружия: Порошенко вслед за Зеленским высказал свою позицию

Президент Петр Порошенко, как и Владимир Зеленский, выступил против легализации оружия и заявил, что наоборот, процедуру его регистрации необходимо усложнить.

Об этом он сообщил на общественном телевидении "UA:Перший", передают Українськi Новини.

"Наличие короткоствольного оружия на руках у украинцев точно не добавит безопасности. Риски, которые может повлечь применение оружия на улицах украинских городов, сел и поселков - абсолютно неоправданные. Регистрация оружия должна быть даже усложнена. Я твердо уверен, что оружие необходимо с украинских улиц изымать. Моя политическая позиция: я - против легализации короткоствольного оружия в Украине", - сказал он.

Порошенко добавил, что легализация оружия ни в одной стране мира не привела к уменьшению преступности, а влекла обратный эффект увеличения количества жертв.

Так он ответил на вопрос о том, что готов сделать, чтобы украинцы могли защищать свою жизнь и здоровье, поскольку "короткоствольное оружие могут купить бандиты на черном рынке и использовать против законопослушных, но безоружных граждан".

Этот вопрос ему задал бывший глава одесского отделения "Правого сектора" Сергей Стерненко, который при нападении на него двух неизвестных убил одного из них в мае 2018 года.

Как сообщали Українськi Новини, в 2018 году Порошенко наградил именным огнестрельным оружием 7 человек. Среди прочих, пистолет от Президента получил Дмитрий Ярош (бывший лидер "Правого сектора"). Также Порошенко вооружил cоветника Президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.

С начала президентского срока до 2017 года Порошенко вручил 15 единиц огнестрельного оружия. В частности, в 2015 году Порошенко наградил именными пистолетами футболистов национальной сборной, их тренера и председателя Федерации футбола.

В конце 2016 года мы публиковали полный спиок владельцев оружия от президентов. Тогда по подсчетам Украинской ассоциации владельцев оружия, на руках у граждан было около 40 тысяч единиц наградных пистолетов.