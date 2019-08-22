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22 августа 2019, четверг, 17:13 148
Общество 2019-08-22T17:13:33+03:00
Українські Новини
Петиция к Зеленскому об урегулировании оборота оружия набрала необходимые 25 тыс. голосов

Петиция к Зеленскому об урегулировании оборота оружия набрала необходимые 25 тыс. голосов

Электронная петиция к Президенту Владимиру Зеленскому об урегулировании оборота оружия среди населения набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Президента, передают Українськi Новини.

Петиция зарегистрирована 22 мая главой Украинской ассоциации владельцев оружия Георгием Учайкиным.

Автор просит Президента обеспечить гарантированное Конституцией Украины неотъемлемое право граждан на защиту собственной жизни, здоровья, имущества и жизни и здоровье других людей, в том числе с применением оружия самозащиты, а также инициировать среди первоочередных рассмотрение в парламенте законопроекта о регулировании оборота оружия среди гражданского населения.

Отмечается, что сейчас порядок оборота гражданского оружия в Украине установлен не законом, а подзаконными актами.

По мнению автора, отсутствие надлежащего правового регулирования и единых для всех правил владения и использования гражданского оружия лишает именно законопослушных граждан действенного средства защиты своей жизни и здоровья от преступных посягательств, в то время как преступники имеют неограниченный доступ к любому оружию.

В петиции подчеркивается, что указанная законодательная инициатива прогнозируемо приведет к уменьшению уровня преступности, существенного повышения уровня общественной безопасности и обороноспособности страны, поможет эффективно решать проблему оборота неучтенного оружия.

Со своей стороны Ассоциация владельцев оружия готова оказать любую профессиональную помощь.

Как сообщали Українські Новини, Супрун выступила за легализацию марихуаны в медицинских целях. 

А в Украине значительно увеличилось количество грабежей и нападений с применением огнестрельного оружия.

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