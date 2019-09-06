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06 сентября 2019, пятница, 08:36 184
Внешняя политика 2019-09-06T10:30:02+03:00
Українські Новини
Украина хочет привлечь США и Великобританию к переговорам для установления мира на Донбассе, - Арахамия

Украина хочет привлечь США и Великобританию к переговорам для установления мира на Донбассе, - Арахамия

Давид Арахамия. Фото: Facebook/David Braun
Давид Арахамия. Фото: Facebook/David Braun

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина намерена привлечь США и Великобританию к переговорному процессу для установления мира на Донбассе до декабря.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "1+1", передают Українськi Новини.

"Я очень поддерживаю ту позицию, что нужно расширять формат и привлекать Соединенные Штаты и Великобританию. Я думаю, что мы с этим справимся до декабря. Я думаю, что это будет решено. Мы очень-очень активно работаем над этим вопросом", - сказал Арахамия.

Депутат считает, что большее количество участников переговоров позволит сократить возможности манипуляций со стороны России.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Президента Владимира Зеленского с формированием нового состава Кабинета Министров и обсудил подготовку к встрече в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия) в сентябре.

Ранее Зеленский выразил надежду, что США смогут больше привлекаться к переговорному процессу по Донбассу.

Тем временем Джон Болтон не исключил участия США или Великобритании в саммите в "нормандском формате", который может состояться в ближайшие недели по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Больше новостей о: нормандский формат Украино-российские отношения война на Донбассе Давид Арахамия

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