Макрон обсудил с Зеленским подготовку к встрече в "нормандском формате" в сентябре

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Президента Владимира Зеленского с формированием нового состава Кабинета Министров и обсудил подготовку к встрече в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, Россия) в сентябре.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента Франции о телефонном разговоре Макрона с Зеленским 29 августа, передают Українськi Новини.

"Он поздравил его с поддержкой, оказанной Радой новому премьер-министру Украины Алексею Гончаруку и его правительству", - говорится в сообщении.

Макрон также обсудил с Зеленским итоги переговоров с Президентом России Владимиром Путиным 19 августа и саммита G7 24-26 августа.

"В связи с саммитом глав государств и правительств в "нормандском формате" в сентябре он напомнил об общем стремлении к быстрому прогрессу по мерам безопасности и политическим мерам, необходимым для урегулирования конфликта на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Стороны договорились с целью подготовки встречи в "нормандском формате" регулярно контактировать в ближайшие недели.

На сайте Президента Украины отсутствует информация о разговоре Зеленского с Макроном.

Как сообщали Українськi Новини, 29 августа Верховная Рада назначила премьер-министром заместителя руководителя Офиса Президента Алексея Гончарука и состав нового правительства.

Согласно сообщению пресс-службы Президента, 28 августа в ходе телефонного разговора Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель договорились о предварительной встрече дипломатических советников глав стран "нормандского формата" 2 сентября.