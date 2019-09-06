Україна хоче залучити США і Великобританію до переговорів для встановлення миру на Донбасі, - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україна має намір залучити США і Великобританію до переговорного процесу для встановлення миру на Донбасі до грудня.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "1+1", передають Українські Новини.

"Я дуже підтримую ту позицію, що потрібно розширювати формат і залучати Сполучені Штати та велику Британії. Я думаю, що ми з цим впораємося до грудня. Я думаю, що це буде вирішено. Ми дуже активно працюємо над цим питанням", - сказав Арахамія.

Депутат вважає, що більша кількість учасників переговорів дозволить скоротити можливості маніпуляцій з боку Росії.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Франції Еммануель Макрон привітав Президента Володимира Зеленського з формуванням нового складу Кабінету Міністрів і обговорив підготовку до зустрічі в "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) у вересні.

Раніше Зеленський висловив надію, що США зможуть більше залучатися до переговорного процесу щодо Донбасу.

Тим часом Джон Болтон не виключив участі США або Великобританії в саміті в "нормандському форматі", який може відбутися в найближчі тижні із врегулювання конфлікту на сході України.