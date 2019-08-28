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28 августа 2019, среда, 16:29 154
Президент 2019-08-28T16:41:42+03:00
Українські Новини
Зеленский пригласил США в "нормандский формат"

Зеленский пригласил США в "нормандский формат"

Встреча Владимира Зеленского с Джоном Болтоном. Фото: president.gov.ua
Встреча Владимира Зеленского с Джоном Болтоном. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский надеется, что США смогут больше привлекаться к переговорному процессу по Донбассу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, Зеленский провел встречу с советником Президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Встреча была посвящена обсуждению мер по укреплению стратегического партнерства между Украиной и США и подготовке двусторонних переговоров на уровне глав государств.

На встрече Зеленский отметил, что Украина приветствовала бы присоединение США к "нормандскому формату" (Украина, Германия, Франция, Россия).

Кроме того, Президент подчеркнул важность консолидированной позиции США и других партнеров Украины для обеспечения освобождения украинских моряков и других незаконно удерживаемых граждан.

Также политики обсудили возможности углубления украинско-американского сотрудничества в сферах безопасности и обороны, энергетики, а также в вопросах реформирования Вооруженных сил Украины и украинской оборонной промышленности.

Глава государства поблагодарил американскую сторону за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, последовательную политику в отношении Крыма и усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта на Донбассе.

Как сообщали Українськi Новини, Джон Болтон не исключил участия США или Великобритании в саммите в "нормандском формате", который может состояться в ближайшие недели по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Ранее Меркель заявила о подготовке новой встречи в нормандском формате в Париже.

Больше новостей о: нормандский формат Джон Болтон Владимир Зеленский украино-американские отношения

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