Конгрес США виділить Україні утримання установ охорони здоров'я в 2020 у разі непередачі $250 млн у 2019, - сенатор Джонсон

Конгрес США виділить Україні утримання установ охорони здоров'я в 2020 у разі непередачі $250 млн у 2019, - се

Сенатор (депутат верхньої палати Конгресу США) від Республіканської партії Рон Джонсон впевнений, що Конгрес схвалить виділення Україні фінансової підтримки на посилення безпеки в 2020 році в разі, якщо передбачені на 2019 рік 250 млн доларів не будуть передані.

Про це вони повідомили журналістам після зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським у Києві, передають Українські Новини.

"Цей вид підтримки постійно одноголосно приймається Конгресом. На мою думку, будуть витрачені гроші чи ні в цьому році - це питання часу, бо те, що зараз відбувається - це вже кінець фінансового року. Я розмовляв із Президентом Трампом, і з іншими членами Конгресу ми направили йому лист із проханням витратити гроші цього фінансового року. Якщо цього не відбудеться, то, думаю, ми знову одноголосно затвердимо фінансування на 2020", - сказав він.

У червні Конгрес США схвалив виділення Україні 250 мільйонів доларів на посилення безпеки в 2019 році.

Водночас наприкінці серпня американські ЗМІ повідомили про те, що надання коштів було заморожено Президентом США Дональдом Трампом, який закликав переглянути цю програму.

Сенатор Джонсон запевнив, що Американська підтримка України сильна і триватиме.

Як повідомляли Українські Новини, США мають намір збільшити утримання установ охорони здоров'я безпеки в Україні до $300 млн у 2020.

Раніше законопроект підтримки територіальної цілісності України був представлений у конгресі США.