Конгрес США виділить Україні утримання установ охорони здоров'я в 2020 у разі непередачі $250 млн у 2019, - сенатор Джонсон

Сенатор (депутат верхньої палати Конгресу США) від Республіканської партії Рон Джонсон впевнений, що Конгрес схвалить виділення Україні фінансової підтримки на посилення безпеки в 2020 році в разі, якщо передбачені на 2019 рік 250 млн доларів не будуть передані.\r\nПро це вони повідомили журналістам після зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським у Києві, передають Українські Новини.\r\n"Цей вид підтримки постійно одноголосно приймається Конгресом. На мою думку, будуть витрачені гроші чи ні в цьому році - це питання часу, бо те, що зараз відбувається - це вже кінець фінансового року. Я розмовляв із Президентом Трампом, і з іншими членами Конгресу ми направили йому лист із проханням витратити гроші цього фінансового року. Якщо цього не відбудеться, то, думаю, ми знову одноголосно затвердимо фінансування на 2020", - сказав він.\r\nУ червні Конгрес США схвалив виділення Україні 250 мільйонів доларів на посилення безпеки в 2019 році.\r\nВодночас наприкінці серпня американські ЗМІ повідомили про те, що надання коштів було заморожено Президентом США Дональдом Трампом, який закликав переглянути цю програму.\r\nСенатор Джонсон запевнив, що Американська підтримка України сильна і триватиме.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, США мають намір збільшити утримання установ охорони здоров'я безпеки в Україні до $300 млн у 2020.\r\nРаніше законопроект підтримки територіальної цілісності України був представлений у конгресі США.