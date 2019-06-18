Когресс США одобрил выделение Украине 250 млн долларов на безопасность

Конгресс США одобрил выделение Украине 250 млн долларов на усиление безопасности в 2019 году.\r\nОб этом говорится в сообщении посольства Украины в США в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Конгресс США утвердил весь пакет помощи по безопасности на сумму 250 млн долларов, который должен быть предоставлен Украине в 2019 году по линии Пентагона на цели усиления национальной безопасности и обороны", - сказано в нем.\r\nМинистерство обороны США уже начало процедуры заключения контрактов на поставку оборудования и оказание услуг для оборонного сектора Украины за счет средств бюджета 2019 года.\r\nПомощь предусматривает предоставление Украине как нелетальных, так и летальных видов оборонительного вооружения, с отдельным акцентом на поддержку Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.\r\nКак сообщали Українськi Новини, законопроект поддержки территориальной целостности Украины представлен в конгрессе США.\r\nТем временем США намерены увеличить до 300 млн долларов финансовую поддержку безопасности в Украине в 2020 году.