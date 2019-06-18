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18 июня 2019, вторник, 18:22 59
Внешняя политика 2019-06-18T19:30:03+03:00
Українські Новини
Когресс США одобрил выделение Украине 250 млн долларов на безопасность

Когресс США одобрил выделение Украине 250 млн долларов на безопасность

Конгресс США. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Конгресс США. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Конгресс США одобрил выделение Украине 250 млн долларов на усиление безопасности в 2019 году.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Конгресс США утвердил весь пакет помощи по безопасности на сумму 250 млн долларов, который должен быть предоставлен Украине в 2019 году по линии Пентагона на цели усиления национальной безопасности и обороны", - сказано в нем.

Министерство обороны США уже начало процедуры заключения контрактов на поставку оборудования и оказание услуг для оборонного сектора Украины за счет средств бюджета 2019 года.

Помощь предусматривает предоставление Украине как нелетальных, так и летальных видов оборонительного вооружения, с отдельным акцентом на поддержку Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Как сообщали Українськi Новини, законопроект поддержки территориальной целостности Украины представлен в конгрессе США.

Тем временем США намерены увеличить до 300 млн долларов финансовую поддержку безопасности в Украине в 2020 году.

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