Под Апелляционным судом в Киеве зажгли файеры из-за освобождения Цемаха

"Национальный корпус" (ранее - "Азов") проводит акцию протеста с файерами под стенами Апелляционного суда Киева в связи с освобождением бывшего "начальника ПВО" Славянской бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемах - важнейшего свидетеля по делу об уничтожении российскими военными самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Национального корпуса".

"Мы считаем увольнение Цемах большой геополитической ошибкой Украины. Это решение выгодно Кремлю и идет в разрез с нашими национальными интересами. 40 депутатов Европарламента обратились к президенту Зеленскому с просьбой не включать Цемах в список обмена пленными с РФ ведь его показания очень важны для эффективного судебного расследования", - говорится в сообщении.

Активисты Нацкорпуса требуют оставить Цемах под стражей и исключить его из списков на обмен пленными с Россией и привлечь к ответственности судей, которые своими действиями помогают сепаратистам избежать ответственности.

Кроме того, Нацкорпус требует четкой позиции от президента Владимира Зеленского о ситуации со сдачей национальных интересов в переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

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Как сообщали Українські Новини, европейского парламента в письме обратились к президенту Зеленскому с просьбой не включать в список обмена пленными с Россией вероятного фигуранта дела MH17 Владимира Цемаха.

Также Освобождение Цемаха прокоментовали нидерландские следователи.