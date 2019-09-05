подписаться на рассылку
25 25.35
27.3 27.9
˟
05 сентября 2019, четверг, 18:56 61
Политика 2019-09-05T19:02:23+03:00
Українські Новини
Полиция заблокировала офис "Укрэнерго"

Полиция заблокировала офис "Укрэнерго"

Укрэнерго. Фото: facebook.com/npcukrenergo
Укрэнерго. Фото: facebook.com/npcukrenergo

Сотрудники Национальной полиции в четверг заблокировали офис национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Об этом Українським Новинам сообщили в компании.

"Наш офис заблокирован", - сообщили в компании.

Отмечается, что полиция не выпускает сотрудников "Укрэнерго" из здания.

Как сообщали Українські Новини, сотрудники Национальной полиции в четверг проводили обыски в домах 5 руководителей национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Также сотрудники Национальной полиции в четверг проводят обыски в центральном офисе национальной энергетической компании "Укрэнерго" по делу о присвоении более 40 млн гривен государственных средств

Ранее национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) наложила на национальную энергетическую компанию "Укрэнерго" штраф в размере 1,7 млн гривен за нарушение лицензионных условий по передаче электрической энергии.

"Укрэнерго" осуществляет диспетчеризацию энергосистемы Украины и передает электроэнергию от электростанций к сетям энергопоставляющих компаний.

Больше новостей о: Блокирование Укрэнерго Обыски обыски в Укрэнерго

Архив
Новости
Глеб Простаков: Когда ахметовские произнесут "свобода слова", вспомните им голосование лишение лицензии телеканала NewsOne 20:46
Патриарх Иерусалимский Феофил III отказался признавать ПЦУ и признает только УПЦ МП 20:11
Акция протеста против освобождения Цемаха. Фото: Нацкорпус
Под Апелляционным судом в Киеве зажгли файеры из-за освобождения Цемаха 20:07
В ЕС заявили, что ждут расследования теракта телеканала "112" 19:56 Документ
Дать в морду за личное оскорбление: Волошин рассказал о конфликте с националистом Стерненко 19:31
больше новостей
Рябошапка вывел за штат всех сотрудников ГПУ, - источник 12:00
В домах 5 руководителей "Укрэнерго" проводят обыски 15:37
Фото: Варта1
Неизвестные надругались над советским мемориалом на Холме славы во Львове 15:37
Рекордно дорогая картошка в Украине упала в цене из-за импорта 06:30
Верховный суд разрешил Минобороны тайно награждать любого гражданина огнестрельным оружием 07:00 Документ
больше новостей
ФСБ. Фото: u-f.ru
Обмен пленными: стало известно имя еще одного агента ФСБ, которого выдадут России 14:10
Верховный суд разрешил Минобороны тайно награждать любого гражданина огнестрельным оружием 07:00 Документ
Рябошапка намерен назначить первым замгенпрокурора Касько, - источник 13:08
Делом "Роттердам+" руководство НАБУ пытается заслужить благосклонность Коломойского, - Сазонов 12:49
Решение Кабмина уволить Кличко с поста главы КГГА возвращает в эпоху Януковича, – Уколов 17:59
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok