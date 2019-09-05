Полиция заблокировала офис "Укрэнерго"

Сотрудники Национальной полиции в четверг заблокировали офис национальной энергетической компании "Укрэнерго".\r\nОб этом Українським Новинам сообщили в компании.\r\n"Наш офис заблокирован", - сообщили в компании.\r\nОтмечается, что полиция не выпускает сотрудников "Укрэнерго" из здания.\r\nКак сообщали Українські Новини, сотрудники Национальной полиции в четверг проводили обыски в домах 5 руководителей национальной энергетической компании "Укрэнерго".\r\nТакже сотрудники Национальной полиции в четверг проводят обыски в центральном офисе национальной энергетической компании "Укрэнерго" по делу о присвоении более 40 млн гривен государственных средств\r\nРанее национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) наложила на национальную энергетическую компанию "Укрэнерго" штраф в размере 1,7 млн гривен за нарушение лицензионных условий по передаче электрической энергии.\r\n"Укрэнерго" осуществляет диспетчеризацию энергосистемы Украины и передает электроэнергию от электростанций к сетям энергопоставляющих компаний.