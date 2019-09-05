Автопарк керівництва Верховної Ради IX скликання: хто на чому їздить

Новопризначені представники керівництва Ради і парламентських комітетів їздять не тільки на "лексусах", але і на стареньких "вісімках". Про це йдеться в матеріалі видання "Фокус". Аналіз декларацій чиновників показав, що автомобілі, якими вони володіють, іноді дуже сильно відрізняються як в плані ціни, так і року випуску. При цьому не бралися до уваги машини, які зареєстровані на членів сім'ї депутата. Як повідомляє видання, в інфографік були внесені найцікавіші зразки авто. Також додається повний список авто, задекларованих чиновниками.\r\n\r\nДмитро Разумков, "Слуга народу", голова Верховної Ради:\r\n\r\nToyota Land Cruiser 200 2013-го року;\r\nMazda 6 2014-го;\r\nToyota Camry 2012-го року;\r\n\r\nЗаписані на дружину Юлію Чайку:\r\n\r\nAUDI Q7 2008 року випуску\r\nVOLKSWAGEN CADDY 2011 року випуску.\r\n\r\nРуслан Стефанчук, "Слуга народу", перший заступник Голови Верховної Ради:\r\n\r\nRenault Koleos 2012 року випуску.\r\n\r\nЗаписана на Марину Стефанчук:\r\n\r\nRenault Captur 2015 року випуску.\r\n\r\nОлена Кондратюк, "Батьківщина", заступник Голови Верховної Ради.\r\nВсі автомобілі записані на чоловіка Богуцького Олександра:\r\n\r\nBMW G02\/X4 2018 року випуску;\r\nHyundai Tucson 2,0 Style AT 2018 року випуску;\r\nMazda CX 5 2014 року випуску.\r\n\r\nМикола Сольский, "Слуга народу", голова Комітету з питань аграрної та земельної политики.\r\nВсі авто записані на дружину Сольську Руслану:\r\n\r\nSUZUKI GRAND VITARA 2006 року випуску;\r\nMASERATI GRANTURISMO 2008 року випуску.\r\n\r\nАнастасія Красносельська, "Слуга народу", голова Комітету з питань антикорупційної політики:\r\n\r\nToyota Avensis 2006 року випуску.\r\n\r\nЗаписана на Радина Мирослава, з яким не перебуває в шлюбі:\r\n\r\nSubaru Outback 2008 року випуску.\r\n\r\nЮрій Арістов, "Слуга народу", голова Комітету з питань бюджету. \r\n\r\nДекларації немає.\r\n\r\nОлександр Ткаченко, "Слуга народу", голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики:\r\n\r\nLand Rover Range Rover Sport 2013 року випуску.\r\n\r\nЗаписані на дружину Ткаченко Анну:\r\n\r\nBMW X5 2016 року випуску.\r\n\r\nОлег Бондаренко, "Слуга народу", голова Комітету з питань екологічної політики і природокористування:\r\n\r\nДекларація є, але автомобілів у ній немає.\r\n\r\nАндрій Герус, "Слуга народу", голова Комітету з питань енергетики та ЖКП. \r\nНової декларації немає:\r\n\r\nУ декларації за 2014 рік - Subaru Outback 2010 року випуску.\r\n\r\nМихайло Радуцький, "Слуга народу", голова Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування. У декларації 2014 року:\r\n\r\nPorsche Panamera 2012 року;\r\nMercedes-Benz CL-Class 2014 року;\r\nHyundai Santa Fe 2014 року;\r\nAudi Q7, 2010 року;\r\nMercedes-Benz E-250, 2012 року випуску.\r\n\r\nБогдан Яременко, "Слуга народу", голова Комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентської співпраці:\r\n\r\nАвтомобіля немає.\r\n\r\nІванна Климпуш-Цинцадзе, "Європейська солідарність", голова Комітету з питань інтеграції України з ЄС:\r\n\r\nToyota RAV4 2014 року випуску;\r\nMercedes-Bens GL 350 SDI 4matic 2012 року.\r\n\r\nАндрій Кожем'якін, "Батьківщина",голова Комітету з питань молоді та спорту:\r\n\r\nLexus GX 460 2011 року;\r\nLexus RX 350 2009 року.\r\n\r\nОлександр Завитневич, "Слуга народу", голова Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.\r\nЗаписана на дружину Наталію Завитневич:\r\n\r\nVolvo XC60 2013 року випуску.\r\n\r\nАндрій Клочко, "Слуга народу", голова Комітету з питань організації держвлади, місцевого самоуправління, регіонального розвитку та містобудування:\r\n\r\nHYUNDAI ACCENT 2007 року випуску.\r\n\r\nСергій Бабак, "Слуга народу", голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій:\r\n\r\nBMW 520 2008 р.в.;\r\nLADA 212140 2014 р.в.;\r\nВАЗ 21083 1990 р.в.;\r\nмопед Honda CB650F 2015 р.в.\r\n\r\nДмитро Лубинець, позафракційний, голова Комітету з питань прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин:\r\n\r\nLexus GX 470 2008 року;\r\nдва RENAULT TRAFIC 2015 року;\r\nRENAULT TRAFIC 2016 року.\r\n\r\nЗаписаний на дружину Лубинець Яніну:\r\n\r\nLexus GX 470 2007 року.\r\n\r\nІрина Венедиктова, "Слуга народу", глава Комітету з питань правової політики:\r\n\r\nPorsche Cayenne 2013 року.\r\n\r\nДенис Монастирський, "Слуга народу", голова Комітету з питань правоохоронної діяльності:\r\n\r\nSuzuki SX-4 2008 року випуску;\r\nFord Focus 2010 року випуску.\r\n\r\nСергій Кальченко, "Слуга народу", голова Комітету з питань Регламенту, депутатської етики і організації роботи ВР:\r\n\r\nVolkswagen Tiguan 2013 року.\r\n\r\nНестор Шуфрич, ОПЗЖ, голова Комітету з питань свободи слова:\r\n\r\nLand Rover Defender 2008 року;\r\nMercedes-Benz G350 2013 року;\r\nToyota 4 Runner 2012 року;\r\nтри BMW X5 (2012, 2013 и 2014 років випуску).\r\n\r\nЗаписаний на дружину Катерину Майкову:\r\n\r\nMINI COOPER 2013 року випуску.\r\n\r\nГалина Третьякова, "Слуга народу", голова Комітету з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів: \r\n\r\nCITROEN C4 PICASSO 2009 року;\r\nCITROEN GRAND C4 PICASSO 2016 року.\r\n\r\nЮрій Кисіль, "Слуга народу", голова Комітету з питань транспорту та інфраструктури:\r\n\r\nНемає декларації.\r\n\r\nДанило Гетманцев, "Слуга народу", голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики:\r\n\r\nДекларація є, машини немає.\r\n\r\nМихайло Крячко, "Слуга народу", голова Комітету з питань цифрової трансформації:\r\n\r\nMITSUBISHI LANCER X 2008 года.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські новини, служба судової охорони оголосила тендер на закупку 82 легкових автомобілів за 65,69 млн гривень.\r\nТакож стало відомо, що кандидат на посаду заступника генпрокурора купив елітний позашляховик за 1,6 млн гривень.\r\nРаніше в центрі Києва дотла згоріла Audi A7 невістки Гонтарєвої.\r\n \r\n \r\n \r\n