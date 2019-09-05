Автопарк керівництва Верховної Ради IX скликання: хто на чому їздить

Новопризначені представники керівництва Ради і парламентських комітетів їздять не тільки на "лексусах", але і на стареньких "вісімках". Про це йдеться в матеріалі видання "Фокус". Аналіз декларацій чиновників показав, що автомобілі, якими вони володіють, іноді дуже сильно відрізняються як в плані ціни, так і року випуску. При цьому не бралися до уваги машини, які зареєстровані на членів сім'ї депутата. Як повідомляє видання, в інфографік були внесені найцікавіші зразки авто. Також додається повний список авто, задекларованих чиновниками.

Дмитро Разумков, "Слуга народу", голова Верховної Ради:

Toyota Land Cruiser 200 2013-го року;

Mazda 6 2014-го;

Toyota Camry 2012-го року;

Записані на дружину Юлію Чайку:

AUDI Q7 2008 року випуску

VOLKSWAGEN CADDY 2011 року випуску.

Руслан Стефанчук, "Слуга народу", перший заступник Голови Верховної Ради:

Renault Koleos 2012 року випуску.

Записана на Марину Стефанчук:

Renault Captur 2015 року випуску.

Олена Кондратюк, "Батьківщина", заступник Голови Верховної Ради.

Всі автомобілі записані на чоловіка Богуцького Олександра:

BMW G02/X4 2018 року випуску;

Hyundai Tucson 2,0 Style AT 2018 року випуску;

Mazda CX 5 2014 року випуску.

Микола Сольский, "Слуга народу", голова Комітету з питань аграрної та земельної политики.

Всі авто записані на дружину Сольську Руслану:

SUZUKI GRAND VITARA 2006 року випуску;

MASERATI GRANTURISMO 2008 року випуску.

Анастасія Красносельська, "Слуга народу", голова Комітету з питань антикорупційної політики:

Toyota Avensis 2006 року випуску.

Записана на Радина Мирослава, з яким не перебуває в шлюбі:

Subaru Outback 2008 року випуску.

Юрій Арістов, "Слуга народу", голова Комітету з питань бюджету.

Декларації немає.

Олександр Ткаченко, "Слуга народу", голова Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики:

Land Rover Range Rover Sport 2013 року випуску.

Записані на дружину Ткаченко Анну:

BMW X5 2016 року випуску.

Олег Бондаренко, "Слуга народу", голова Комітету з питань екологічної політики і природокористування:

Декларація є, але автомобілів у ній немає.

Андрій Герус, "Слуга народу", голова Комітету з питань енергетики та ЖКП.

Нової декларації немає:

У декларації за 2014 рік - Subaru Outback 2010 року випуску.

Михайло Радуцький, "Слуга народу", голова Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування. У декларації 2014 року:

Porsche Panamera 2012 року;

Mercedes-Benz CL-Class 2014 року;

Hyundai Santa Fe 2014 року;

Audi Q7, 2010 року;

Mercedes-Benz E-250, 2012 року випуску.

Богдан Яременко, "Слуга народу", голова Комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентської співпраці:

Автомобіля немає.

Іванна Климпуш-Цинцадзе, "Європейська солідарність", голова Комітету з питань інтеграції України з ЄС:

Toyota RAV4 2014 року випуску;

Mercedes-Bens GL 350 SDI 4matic 2012 року.

Андрій Кожем'якін, "Батьківщина",голова Комітету з питань молоді та спорту:

Lexus GX 460 2011 року;

Lexus RX 350 2009 року.

Олександр Завитневич, "Слуга народу", голова Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Записана на дружину Наталію Завитневич:

Volvo XC60 2013 року випуску.

Андрій Клочко, "Слуга народу", голова Комітету з питань організації держвлади, місцевого самоуправління, регіонального розвитку та містобудування:

HYUNDAI ACCENT 2007 року випуску.

Сергій Бабак, "Слуга народу", голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій:

BMW 520 2008 р.в.;

LADA 212140 2014 р.в.;

ВАЗ 21083 1990 р.в.;

мопед Honda CB650F 2015 р.в.

Дмитро Лубинець, позафракційний, голова Комітету з питань прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин:

Lexus GX 470 2008 року;

два RENAULT TRAFIC 2015 року;

RENAULT TRAFIC 2016 року.

Записаний на дружину Лубинець Яніну:

Lexus GX 470 2007 року.

Ірина Венедиктова, "Слуга народу", глава Комітету з питань правової політики:

Porsche Cayenne 2013 року.

Денис Монастирський, "Слуга народу", голова Комітету з питань правоохоронної діяльності:

Suzuki SX-4 2008 року випуску;

Ford Focus 2010 року випуску.

Сергій Кальченко, "Слуга народу", голова Комітету з питань Регламенту, депутатської етики і організації роботи ВР:

Volkswagen Tiguan 2013 року.

Нестор Шуфрич, ОПЗЖ, голова Комітету з питань свободи слова:

Land Rover Defender 2008 року;

Mercedes-Benz G350 2013 року;

Toyota 4 Runner 2012 року;

три BMW X5 (2012, 2013 и 2014 років випуску).

Записаний на дружину Катерину Майкову:

MINI COOPER 2013 року випуску.

Галина Третьякова, "Слуга народу", голова Комітету з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів:

CITROEN C4 PICASSO 2009 року;

CITROEN GRAND C4 PICASSO 2016 року.

Юрій Кисіль, "Слуга народу", голова Комітету з питань транспорту та інфраструктури:

Немає декларації.

Данило Гетманцев, "Слуга народу", голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики:

Декларація є, машини немає.

Михайло Крячко, "Слуга народу", голова Комітету з питань цифрової трансформації:

MITSUBISHI LANCER X 2008 года.

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