Служба судебной охраны объявила тендер на закупку 82 легковых автомобилей за 65,69 млн гривен

Объявлен тендер на закупку 82 машин за 65,69 млн гривен. Фото: pixabay

Объявлен тендер на закупку 82 машин за 65,69 млн гривен. Фото: pixabay

Служба судебной охраны объявила тендер на закупку 82 легковых автомобилей за 65,69 млн гривен. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Предметом закупки указанного тендера являются полноприводные легковые автомобили со встроенной радиостанцией (26 единиц) и автомобили для перевозки менее 10 человек со встроенной радиостанцией (56 единиц). Конечный срок подачи тендерных предложений 19 сентября, аукцион состоится 25 октября.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Национальная полиция объявила тендер на закупку 450 легковых автомобилей специального назначения за 188,173 млн гривен.

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции объявляло тендер на закупку услуг по прокату автомобилей с водителем за 600 тыс. гривен.

Кроме того, в июне 2018 года Генеральная прокуратура объявила тендер на закупку 16 автомобилей Toyota за 9 900 000 гривен.

В 2018 года НАБУ объявлял тендер по закупке автомобилей, который имел признаки коррупции, в результате чего был государству нанесен ущерб в размере более 1,5 млн грн.