Служба судебной охраны объявила тендер на закупку 82 легковых автомобилей за 65,69 млн гривен. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.\r\nПредметом закупки указанного тендера являются полноприводные легковые автомобили со встроенной радиостанцией (26 единиц) и автомобили для перевозки менее 10 человек со встроенной радиостанцией (56 единиц). Конечный срок подачи тендерных предложений 19 сентября, аукцион состоится 25 октября.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее Национальная полиция объявила тендер на закупку 450 легковых автомобилей специального назначения за 188,173 млн гривен.\r\nНацагентство по вопросам предотвращения коррупции объявляло тендер на закупку услуг по прокату автомобилей с водителем за 600 тыс. гривен.\r\nКроме того, в июне 2018 года Генеральная прокуратура объявила тендер на закупку 16 автомобилей Toyota за 9 900 000 гривен.\r\nВ 2018 года НАБУ объявлял тендер по закупке автомобилей, который имел признаки коррупции, в результате чего был государству нанесен ущерб в размере более 1,5 млн грн.\r\n