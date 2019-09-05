В конце рабочей недели в Украине будет от +6 ночью до +30 днем

6 сентября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +23…+25 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +19…+24 градуса.\r\nВ Карпатах без осадков, температура ночью +6…+11 градусов, днем +11…+16 градусов.\r\nВ Моршине без осадков, температура ночью +8…+10 градусов, днем +19…+21 градус.\r\nВ Трускавце без осадков, температура ночью +7…+9 градусов, днем +20…+22 градуса.\r\nВ Сваляве без осадков, температура ночью +7…+9 градусов, днем +21…+23 градуса.\r\nНа севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, ветер северный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +20…+25 градусов.\r\nВ центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, ветер северный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +21…+26 градусов, в Кировоградской и Днепропетровской областях до +30 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +24…+29 градусов.\r\nНа юге Украины переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +24…+29 градусов.\r\nВ Крыму переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +23…+28 градусов.\r\nВ Ялте ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +25…+27 градусов.\r\n5 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +20...+24 градуса; в Днепре возле Киева +21 градус.\r\nКак сообщали Українські Новини, атмосферный фронт принесет в Украину резкое похолодание: синоптик предупредила о смене погоды.\r\nЛето в Киеве превысило климатическую норму почти на 3 градуса.\r\nКроме того, согласно прогнозу погоды на месяц, сентябрь в Украине будет теплым, со второй недели ожидаются дожди.