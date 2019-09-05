Путин назвал преследование оппозиции в Украине "граблями Порошенко"

Президент России Владимир Путин заявил, что новой украинской власти не надо преследовать оппозицию, потому что это не приведет ни к чему хорошему в то время, как в ОПЗЖ заявили, что в стране открывается новый сезон политических преследований

Об этом он сказал, выступая на пленарной сессии ВЭФ-2019, сообщают "РИА-Новости".

"Если сегодняшняя власть начнет преследование оппозиции, то ничего хорошего из этого не получится. Насколько я себе представляю, это так и есть. Парламентская оппозиция - имеющая за собой доверие, значительное количество избирателей, подтвержденное в ходе демократических выборов голосованием. Поэтому было бы странно, если бы началось какое-то закручивание гаек в этом смысле", - сказал Путин.

По его словам, представители оппозиции "не бегают по площадям, не требуют невозможного, они работают в рамках Конституции Украины, в рамках действующего закона".

"И, на мой взгляд, было бы большой ошибкой, если бы предпринимались попытки мешать реализации их конституционных прав", - продолжил Путин.

Он отметил, что не видел заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, что партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" получает иностранное финансирование.

"Если оно было, то это значит, что действующая на сегодня власть в Киеве рискует наступить на те же самые грабли, на которые наступало и прежнее украинское руководство в лице прежнего Президента, бывшего Президента господина Порошенко", - заявил Путин.

Как сообщали Українські Новини, МИД Украины препятствовал разговору Зеленского с Путиным.

Тем временем Путин поставил Зеленскому условия, при которых готов к диалогу с Киевом.