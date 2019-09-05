Путін назвав переслідування опозиції в Україні "граблями Порошенка"

Президент Росії Володимир Путін заявив, що новій українській владі не треба переслідувати опозицію, тому що це не призведе ні до чого хорошого в той час, як в ОПЗЖ заявили, що в країні відкривається новий сезон політичних переслідувань

Про це він сказав, виступаючи на пленарній сесії ВЕФ-2019, повідомляють "РИА-Новости".

"Якщо сьогоднішня влада почне переслідування опозиції, то нічого доброго з цього не вийде. Наскільки я собі уявляю, це так і є. Парламентська опозиція - має за собою довіру, значна кількість виборців, підтверджена в ході демократичних виборів голосуванням. Тому було б дивно, якщо б почалося якесь закручування гайок у цьому сенсі", - сказав Путін.

За його словами, представники опозиції "не бігають по площах, не вимагають неможливого, вони працюють у рамках Конституції України, в рамках чинного закону".

"І, на мій погляд, було б великою помилкою, якби робилися спроби заважати реалізації їх конституційних прав", - продовжив Путін.

Він зазначив, що не бачив заяви Президента України Володимира Зеленського про те, що партія "Опозиційна платформа - за життя" отримує іноземне фінансування.

"Якщо воно було, то це означає, що діюча сьогодні влада в Києві ризикує наступити на ті ж самі граблі, на які наступало і колишнє українське керівництво в особі колишнього Президента, колишнього Президента пана Порошенка", - заявив Путін.

Як повідомляли Українські Новини, МЗС України перешкоджав розмові Зеленського з Путіним.

Тим часом Путін поставив Зеленському умови, за яких готовий до діалогу з Києвом.