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04 сентября 2019, среда, 13:52 334
Верховная Рада и партии 2019-09-04T13:54:18+03:00
Українські Новини
В ОПЗЖ заявили, что в стране открывается новый сезон политических преследований

В ОПЗЖ заявили, что в стране открывается новый сезон политических преследований

Флаг ОПЗЖ. Фото: пресс-служба
Флаг ОПЗЖ. Фото: пресс-служба

В отношении "Оппозиционной платформы – За жизнь" власть запустила маховик репрессий, открыв сезон политических преследований. Об этом говорится в заявлении партии, которое размещено на ее официальном сайте.

"В отношении нашей политической силы запущен маховик репрессий. Для этого в ближайшее время готовится пресс-конференция главы СБУ – полное подобие пресс-конференции, которую СБУ Грицака по заказу Порошенко уже проводила для того, чтобы помешать делу установления мира, нормализации украинско-российских отношений и освобождения удерживаемых лиц", – говорится в заявлении.

Как отмечают в партии, сегодня президент Зеленский и его команда прекрасно поняли, что единственной реальной оппозицией для власти является именно "Оппозиционной платформы – За жизнь". Чтобы передать этот месседж, Владимир Зеленский, подводя итоги своих первых 100 дней президентства, специально анонсировал "громкие истории" в отношении оппозиционной партии.

"В постановочном рекламном фильме на телеканале "1+1", так называемом интервью президента, в отношении нашей партии были выдвинуты безосновательные обвинения, приправленные прямыми угрозами", – отмечают в партии.

Оппозиция подчеркивает: благодаря большинству в парламенте Зеленский сегодня пытается узурпировать власть.

"Очевидными стали намерения президента лишить парламент реальных полномочий, получить возможность давления на депутатов руками подконтрольных силовиков, продолжить языковую дискриминацию, подчинить себе де-юре независимые от президента антикоррупционные органы – НАБУ, САП, ДБР. По сути, в стране открывается новый сезон политически мотивированных преследований, давления на независимые СМИ, запугивания лишением лицензий телеканалы", – говорится в заявлении.

Оппозиционные депутаты считают, что всего за 100 дней на посту главы государства Зеленский реальными действиями показал, что намерен получить без ограничений все властные полномочия.

"Власть действует цинично и незаконно – от попыток лишить лицензии телеканал NewsOne и рейдерского захвата канала "112 Украина" до клеветнических обвинений и открытых угроз", – считают в партии, подчеркивая, что в своих действиях Владимир Зеленский наследует своего предшественника.

В "Оппозиционной платформы – За жизнь" подчеркнули, что в отличие от "Слуги народа", партия объединяет известных государственных деятелей, ведущих юристов, экономистов – состоявшихся профессионалов.

"Мы действуем исключительно в рамках закона, на принципах транспарентности и демократии. Поэтому ответственно заявляем: клеветнические обвинения в адрес партии, которую поддержало 2 миллиона избирателей, – это "очень громкая история, которая очень плохо закончится". Для тех, кто затевает эту политическую провокацию", – резюмируется в заявлении.

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