Суд заочно арестовал экс-главу НКРЭКУ Вовка

Соломенский районный суд Киева со второй попытки избрал мерой пресечения для бывшего председателя Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка содержание под стражей.

Об этом сообщает Телеграмм-канал UN - Сливы и груши, передают Українські Новини.

"Друзья, как только что нам стало известно из достоверных источников, киевский суд заочно арестовал главного фигуранта дела "Роттердам +" Дмитрия Вовка", - сообщает канал.

Также суд разрешил НАБУ задержать Вовка и доставить в суд для рассмотрения меры пресечения.

"Теперь дело за Интерполом, ведь по сути, отсутствие этого решения было главным препятствием для розыска Вовка Интерполом", - отмечается в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, экс-глава НКРЭКУ Вовк с женой и детьми выехал в Бельгию.

Вовк отказывается возвращаться в Украину при нынешнем руководстве Офиса Президента.

Ранее Дмитрия Вовка объявили в международный розыск. Он подозревается в хищениях по делу "Роттердам +".