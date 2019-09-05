Суд заочно арестовал экс-главу НКРЭКУ Вовка

Соломенский районный суд Киева со второй попытки избрал мерой пресечения для бывшего председателя Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка содержание под стражей.\r\nОб этом сообщает Телеграмм-канал UN - Сливы и груши, передают Українські Новини.\r\n"Друзья, как только что нам стало известно из достоверных источников, киевский суд заочно арестовал главного фигуранта дела "Роттердам +" Дмитрия Вовка", - сообщает канал.\r\nТакже суд разрешил НАБУ задержать Вовка и доставить в суд для рассмотрения меры пресечения.\r\n"Теперь дело за Интерполом, ведь по сути, отсутствие этого решения было главным препятствием для розыска Вовка Интерполом", - отмечается в сообщении.\r\nКак сообщали Українські Новини, экс-глава НКРЭКУ Вовк с женой и детьми выехал в Бельгию.\r\nВовк отказывается возвращаться в Украину при нынешнем руководстве Офиса Президента.\r\nРанее Дмитрия Вовка объявили в международный розыск. Он подозревается в хищениях по делу "Роттердам +".