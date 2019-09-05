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05 вересня 2019, четвер, 05:55 73
Економіка 2019-09-07T01:06:31+03:00
Українські Новини
Гривня різко злетіла в ціні: курс валют на 5 вересня

Гривня різко злетіла в ціні: курс валют на 5 вересня

Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5 вересня, на 3,34 коп. до 25,2635 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 4 вересня, на 3,34 коп. до 25,2969 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
100 фунтів стерлінгів 3084,0703
100 доларів США 2526,3457
100 швейцарських франків 2565,9363
1000 ієн 237,8474
10 російських рублів 3,799
100 євро 2783,5277

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 4 коп. у середу знизився на 3 коп. до 25,28 UAH/USD.

Тим часом безготівковий курс долара в Україні в серпні виріс на 0,1% до 25,16 грн., готівковий курс – на 0,5%, до 25,293 грн за долар в той час, як долар після різкого падіння злетіла в ціні. Середній розмір спреду по готівкових операціях з американською валютою склав 1,2%.

Також Україна виплатила 444 млн доларів купона за євробондами і погасила папери на 661 млн доларів.

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