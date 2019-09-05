Гривня різко злетіла в ціні: курс валют на 5 вересня

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5 вересня, на 3,34 коп. до 25,2635 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 4 вересня, на 3,34 коп. до 25,2969 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3084,0703\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2526,3457\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2565,9363\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n237,8474\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n3,799\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2783,5277\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 4 коп. у середу знизився на 3 коп. до 25,28 UAH\/USD.\r\nТим часом безготівковий курс долара в Україні в серпні виріс на 0,1% до 25,16 грн., готівковий курс – на 0,5%, до 25,293 грн за долар в той час, як долар після різкого падіння злетіла в ціні. Середній розмір спреду по готівкових операціях з американською валютою склав 1,2%.\r\nТакож Україна виплатила 444 млн доларів купона за євробондами і погасила папери на 661 млн доларів.