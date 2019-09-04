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04 сентября 2019, среда, 20:42 861
Общество 2019-09-04T20:45:41+03:00
Українські Новини
Кличко заявил, что его не связывают отношения со Столаром

Кличко заявил, что его не связывают отношения со Столаром

Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.оrg
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.оrg

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его не связывают отношения со Столаром. Об этом он сказал на брифинге, передают Українськi Новини.


"Не тайна, что я очень часто бываю на разных мероприятиях, поздравляю разных людей, я публичное лицо и ничего криминального не вижу... У меня никаких (со Столаром) отношений нет, я знаком с многими бизнесменами, политиками, и работаю со всеми", - сказал Кличко.

Таким образом он прокомментировал видео, на котором мэр Киева запечатлен на совместном праздновании со Столаром, который ранее был застройщиком, а теперь стал депутатом Рады от партии "Оппозционная платформа - За життя".

Как сообщали Українськi Новини, в среду Кабинет Министров одобрил представление Президента Владимира Зеленского на увольнение Кличко с должности председателя Киевгорадминистрации.

Премьер-министр Алексей Гончарук намекнул, что это связано с якобы отношениями Кличко и Столара.

В свою очередь Кличко заявил, что в случае увольнения его с должности главы КГГА он будет отстаивать свои права в судебном порядке.

Также Кличко отказался инициировать досрочные выборы мэра Киева.

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