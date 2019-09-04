Кличко заявил, что его не связывают отношения со Столаром

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его не связывают отношения со Столаром. Об этом он сказал на брифинге, передают Українськi Новини.



"Не тайна, что я очень часто бываю на разных мероприятиях, поздравляю разных людей, я публичное лицо и ничего криминального не вижу... У меня никаких (со Столаром) отношений нет, я знаком с многими бизнесменами, политиками, и работаю со всеми", - сказал Кличко.

Таким образом он прокомментировал видео, на котором мэр Киева запечатлен на совместном праздновании со Столаром, который ранее был застройщиком, а теперь стал депутатом Рады от партии "Оппозционная платформа - За життя".

Как сообщали Українськi Новини, в среду Кабинет Министров одобрил представление Президента Владимира Зеленского на увольнение Кличко с должности председателя Киевгорадминистрации.

Премьер-министр Алексей Гончарук намекнул, что это связано с якобы отношениями Кличко и Столара.



В свою очередь Кличко заявил, что в случае увольнения его с должности главы КГГА он будет отстаивать свои права в судебном порядке.

Также Кличко отказался инициировать досрочные выборы мэра Киева.