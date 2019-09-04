Я бы с удовольствием уволил не его, а господина Столара, - Гончарук об увольнении Кличко

Премьер-министр Алексей Гончарук сказал, что лучше уволил бы Столара, чем Кличко. Об этом он заявил на брифинге по итогам заседания правительства, передают Українські Новини.

"Я бы с удовольствием уволил не его, а господина Столара, например, но формальной должности у этого человека нет, и поэтому это сделать было невозможно", - сказал Гончарук.

Гончарук сказал, что лично он уважает Кличко как спортсмена и человека, много сделавшего для страны, но считает, что в Киеве до сих пор существуют группы влияния на деятельность КГГА.

"Это (увольнение Кличко) - решение команды и окончательное решение за Президентом, но у меня лично нет сомнений, что в Киеве не прекратилась коррупционная практика, и в Киеве до сих пор существуют группы влияния, которые слишком сильно влияют на деятельность администрации. Поэтому, если усилить Кличко сильным главой администрации - менеджером, который будет способен сопротивляться всем этим группам влияния, то это очень хорошо отразится на интересах киевлян", - сказал Гончарук.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин одобрил увольнение Кличко с должности председателя КГГА.

В свою очередь Кличко заявил, что в случае увольнения его с должности главы КГГА он будет отстаивать свои права в судебном порядке.

Также Кличко отказался инициировать досрочные выборы мэра Киева.